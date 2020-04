Nagyon mélyről kell majd ismét talpra állni a Veszprém megyei borászoknak

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a 65 évnél fiatalabb vásárlók 9 órakor, a törvényi előírásoknak megfelelően szíveskedjenek elhagyni a vásárcsarnok területét! – kéri a hangosbemondó a piacon kedden reggel. Az órámra pillantok: még öt perc kilencig.

– Nem jó ez a helyzet, hiszen kevesebb a vevő, de ma reggel hála Istennek sikerült eladnom néhány üveg bort – mondja érdeklődésünkre a veszprémi Páli Miklós. Igen, eddig 65 év alattiak vásároltak, mosolygunk kínunkban. Családosok jöttek és olyanok, akik itt árulnak a csarnokban.

A Veszprémi Piac- és Vásárcsarnokot működtető VKSZ Zrt. a március 28-tól április 11-ig terjedő időszakban kéri a 65 év felettieket, hogy 9 és 12 óra között tartózkodjanak a piac területén, míg reggel 6 és 9 között, illetve déltől zárásig a 65 év alattiak számára engedélyezett a vásárlás. Hangsúlyozzák, hogy ez a korlátozás a piac valamennyi árusítójára és üzletére vonatkozik. De vissza Páliékhoz, akik őstermelők, borral foglalkoznak két évtizede. Páli Miklós arról is beszél a Naplónak, hogy nagyon lecsökkent a forgalom.

– Mi éttermeknek és kocsmáknak is szállítunk. Ezek a helyek zárva vannak, ki tudja, meddig, úgyhogy ezekben a napokban a privát vásárlóinkra támaszkodhatunk – hangsúlyozza Páli Miklós.

Meddig tarthat mindez? – Nekünk talán az a szerencsénk, hogy a bor élelmiszernek számít. Hozzánk jöhetnek vásárlók, és kiszállítást is vállalunk. Szerencsére van némi tartalékunk is, de bízzunk benne, hogy belátható időn belül vége lesz a járványnak – fűzi hozzá Páli Miklós, aki szerint túltelített a borpiac, ugyanakkor nagyon sok jó minőségű nedű van a polcokon. Így aztán nehéz az értékesítés, amire most még rátett egy lapáttal a koronavírus-járvány.

– Reménykedünk, hogy a magyar bor kelendő marad. Az biztos, hogy a padlóról, nagyon mélyről kell majd felkelnünk, felkelnie a világnak – sóhajt nagyot a veszprémi őstermelő.