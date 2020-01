Nagyot ment az e-kereskedelem tavaly is

Továbbra is hatalmas lendületben van a hazai e-kereskedelem. Szakértők szerint a 2019-es esztendő hozzávetőlegesen 16%-os bővülést eredményezett, a legtöbben az idei évtől is hasonló növekedést várnak. De meddig tarthat a hazai e-kereskedelem szárnyalása és milyen tényezők befolyásolják a piacot?

Egy budapesti reklámügynökség marketing menedzsere szerint nincs okunk a növekedés jelentős lassulásától tartani. A gazdaság erős növekedése gerjeszti a fogyasztást, ami közvetlen módon hat az online piac teljesítményére is. A növekedés kisebb mértékű lassulására azonban számítani kell, hiszen az aktív online vásárlók száma nem növelhető a végtelenségig, ez esetben a növekedési plafon erősen érezhető. Hozzávetőlegesen 3,4 millió aktív online vásárlóról beszélhetünk a 2019-es évre vonatkozóan, ami az aktív internetezők mintegy felét jelenti. Ugyanakkor látni kell, hogy nem terelhető mindenki az e-kereskedelem felé; noha e tekintetben még van növekedési potenciál, a növekedési ütem lassulása kimutatható.

Mindeközben egyre tudatosabbá válnak az online vásárlók. A menedzser szerint ez elsősorban a nagy kapacitásokkal és fejlett szolgáltatásokkal rendelkező e-kereskedők számára örvendetes hír. Ma már a vásárló nem egy-egy kereskedő kínálatából válassza ki a számára megfelelő terméket, hanem a kiszemelt termékhez választ kereskedőt. Kulcsfontosságúvá válnak a vásárlói értékelések, ugyanakkor még mindig rendkívül árérzékeny piac vagyunk; az ár-összehasonlító oldalaknak köszönhetően könnyedén megtalálhatjuk a legjobb ajánlatokat.

A hazai e-kereskedelem kifejezetten aktív időszakát éli. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ezekben az években válunk fejlett e-piaccá. Nem véletlen, hogy a hazai e-kereskedők mellett régiós szereplők is érdeklődést mutatnak az ország iránt; a romániai alapítású eMAG mellett a cseh Alza és a Mall is fontos szereplője a magyar e-kereskedelemnek, de a MediaMarkt, a Tesco vagy épp az Auchan szerepe sem elhanyagolható.

Ugyanakkor a globális szereplők térnyerése fenyegetést jelent a piacra nézve; ezek a kereskedők már ma is a hazai piac mintegy felét képesek uralni. A probléma persze nem csak Magyarországot érinti, a fejlettebb e-kereskedelemmel, illetve nagyobb lélekszámmal rendelkező európai országok is éppúgy hasonló problémákkal néznek szembe. A nyugat-európai országokban és a CEE-régióban is komoly figyelmet kapnak a terjeszkedő világméretű kereskedők.

Nemrégiben a német Real.de, a francia CDiscount, az olasz ePrice és a román eMAG jelentette be, hogy közös platformot épít a piacok védelme érdekében. Emellett a kormányzatok is kiveszik a részüket a piac védelmében; korábban Franciaországban, most pedig Olaszországban röppent fel a hír, miszerint 2020-ban egy úgynevezett webadó kivetését tervezik. Amennyiben a tervezet elfogadásra kerül, a 750 millió eurót meghaladó forgalommal rendelkező szereplők a digitális bevételeik 3%-át lesznek kénytelenek fizetni adó formájában.

Merre tart valójában a hazai e-kereskedelem? Milyen hatással lesz a piacra az Extreme Digital és az eMAG fúziója? Ilyen kérdések foglalkoztatják azokat, akik érdekeltek az online piacokon. A válaszokat hamarosan megkapjuk, hiszen az e-kereskedelem rohamléptekkel változik és fejlődik.