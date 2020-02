Nagyüzem a piacon – Megnéztük a veszprémi vásárcsarnok kínálatát

„A piacnak vannak titkai. Az egyik, ha autóval mész ki, jól kell parkolni, közel, hogy ne cipekedj feleslegesen.” Apám – aki persze leginkább gyalog járt ki – egyik régi bölcsessége jut eszembe, ahogy a vásárcsarnokba lépek.

Apám reggel 8-ra megpakolt kosárral volt otthon szombaton reggel, anyám zöldséget pucolt, a húgom valami csehszlovák mesét nézett a két tévécsatorna egyikén. Illatok, régi emlékek.

– Mit tetszik vásárolni? – szólítok meg egy hölgyet. Bemutatkozom, elmondom, miért kérdezem, és örömmel veszem tudomásul, hogy nem zavarja a diktafon sem. – Most egy kicsit később értem ki a piacra… Az az oka, hogy az unokám lebetegedett, nálunk volt a hét közepétől – mondja Schmidtné Erzsike.– Most jött a lányom a gyerekért, így aztán délután sikerült kiérnem. Jobban szeretek korábban jönni, mert talán szebb és jobb a kínálat. De nem panaszkodom, mindent be tudok szerezni a hétvégére.

„Elég lesz egy kiló” – köszöni meg a burgonyát az eladónak. „Ezt még dobja rá!” – kéri a pult másik oldalán sürgő-forgó hölgyet, aki örömmel teljesíti a kérést. Találomra körbenézek, miközben Erzsike vásárol. A sárgarépa kilója 300 forint, alma 450-ért van, odébb a sütőtökön 348 forint díszeleg.

Az egyik soron szépen csomagolt, házi készítésű lekvárokat árul egy kedves arcú nagymama. „Tartósítószermentes!” – szól utánam. A befőttesüvegekben van nála rebarbara, paradicsomsűrítmény és házi lecsó is, a sok egyéb hívogató termék mellett.

Alig pihen az ajtó, nagy­üzem van a hentesnél. Háziasszony fordul ki egy óriási öblítővel a szomszédos „minden van”-boltból.

Odébb egyre szebb és színesebb a virágpiac; talán az immár évek óta itthon is ünnepelt Valentin-nap miatt. Ahogy látom, négyszáz forinttól a csillagos ég a határ. De az már egy másik történet.