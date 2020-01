Napokon belül újra megnyitják a körforgalmat, készül az új bölcsőde épülete Sümegen

A városközpontban a körforgalom építése pillanatnyilag a legjelentősebb esemény. A beruházás a végéhez közeledik, közben a hibák javítása is folyamatban van.

Végh László polgármester szerint a közelmúltban tesztüzem alatt, használat közben derült ki, hogy a körforgalom íve nem megfelelő. Azóta újra le van zárva a körforgalom, de napokon belül megnyitják az autósok előtt.

– Kérek minden sümegit, hogy tesztelje az új, épülő körforgalmat. Ezt mi a közelmúltban megtettük már teherautóval, kamionnal, és, mint kiderült, gond nélkül közlekedhetnek a legnagyobb gépkocsik is. Március 15-e után néhány nappal készül el a végleges, arra az időpontra a Petőfi és Árpád utcában a parkolókat is kialakítjuk. A terület teljes átadását év végére tervezzük, hiszen még park kialakítása, virágosítás is tervben van a Zöld város projektben – mondta Végh László.

Beszélt továbbá az orvosi ügyelet kistérséget érintő égető problémájáról is. –

Az ügyeletet a kistérségi társulás tartja fenn. A problémát az okozza, hogy a háziorvosok, részben idős korukra hivatkozva, nem szeretnének ügyelni, ennek a levét sajnos a lakosság issza meg. Bár az orvosok szerződése szerint az ügyelet kötelező, a kistérség polgármestereinek tudomásul kell venniük, hogy ilyen ellenállás esetén lépni kell. Sajnálom a kialakult helyzetet, a megoldáson gőzerővel dolgozunk. Összehívtam az orvosokat, akik megerősítették, hogy egyáltalán nem szeretnének ügyelni. Tudomásul vettük a kérésüket, a megoldás az úgynevezett kiszervezés lehet, amely azonban egy hosszabb folyamat. Ez azonban jelentős pluszköltséget jelent a kistérségnek. Az országban több ilyen esetre van példa, de arra is, hogy az orvosok hajlandók ügyelni. A kiszervezéshez egy cég szerződik a társulással és vállalja az ügyelet üzemeltetését. Most készül a települések költségvetése, jó lenne, ha február elejéig lezárulhatna a dolog. December óta dolgozunk rajta, bízom benne, hogy március elsejétől lesz változás, nem kell hónapról hónapra megvívni ezt a harcot az orvosainkkal – mondta Végh László.

Mint elhangzott, készül az új bölcsőde épülete az óvoda területén, melyet hamarosan birtokba vehetnek a legkisebbek. A projekt keretében egy új, korszerű intézmény épül, amely 12 férőhely bővülésével és tornaszoba építésével újabb nevelési funkciók megfelelő színvonalú ellátását eredményezi majd. A projekt során az intézmény új eszközökkel is gazdagodik, amelyek a számszerűsíthető eredményen túlmenően a nevelési munka minőségi javulását is jelentik.

Hamarosan kezdődik a Tóth Tivadar utca kerékpározhatóvá tétele, a projekt keretében a fenntartható közlekedés feltételeit alakítják ki. Jelenleg az utcában kizárólag gépjárművel lehet biztonságosan közlekedni. A projekt során megvalósítják a kerékpáros- és gyalogosközlekedés infrastrukturális hátterét.

A polgármester emellett felhívást intéz a lakossághoz. – Amint azt már korábban jeleztük, 2020-tól az utak, járdák rendbetételére jelentős összeget különítünk el évről évre. Célunk, hogy a lakosság döntse el, hogy mi legyen a prioritás, mely területek újuljanak meg először, melyek később. Nem az utcák felsorolására gondolok itt elsősorban, hiszen azt nagyjából mindenki tudja, aki Sümegen jár. Sokkal inkább abban kérünk segítséget, hogy a város érdekeit nézve állítsanak fel egy fontossági sorrendet. Azt kérem mindenkitől, hogy legyen aktív, a sümegi demokrácia dicsősége lehet az eredmény. Február közepéig várjuk a segítséget – mondta a polgármester. Hozzátette, hogy a lakosságot később más dolgokba is bevonnák, közvetlenül kérve ki a véleményüket.