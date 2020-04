Nehéz helyzetben vannak a megyei borászatok

A szőlőben a nedvkeringés beindult, könnyeznek a vesszők. Az elmúlt napok fagyos időjárása még nem okozott károkat az ültetvényeken, hiszen még kell néhány hét a szőlő rügyfakadásáig. A Balogh Pincészet pécselyi ültetvényén a metszést befejezték, a szálvesszők kötözésével is hamarosan végeznek.

– A füredi szőlőinkkel kezdtünk, azzal nagyon siettünk, mert nem tudtuk, hogy a kijárási korlátozások, hogy érintenek majd bennünket. 17 hektár metszésen vagyunk túl, egy hektár újratelepítésre vár. A terület nagy részét már lekötöztük, de látszik, hogy vannak álló vesszők is. Ez abból adódik, hogy bár az első termés- korlátozás a metszés, de amikor itt metszettünk még úgy tűnt, hogy szükségünk lesz annyi borra, ami két szálvesszőről terem. Közben azonban az értékesítés nagyon lelassult, mostanra több hónapos lemaradásban vagyunk, nem lesz szükségünk annyi szőlőre. Az ernyőművelésből félernyőt készítünk – mondta el lapunknak Baloghné Király Mónika a Balogh Pince borásza, a Balatonfüred- Szőlősi Hegyközség elnöke.

A nagy átmenő készlet nem helyi sajátság: országos, sőt globális probléma, aminek több oka van. Egyrészt nagyok az átmenő készletek, másrészt a járvány kitörésével a vendéglátó- egységek bezártak. A nagy készletek még 2018-ban keletkeztek. Ebben az évben rengeteg bort tudtak készíteni a gazdák. Már ekkor sokan éltek az államilag támogatott krízislepárlás lehetőségével, 2019-ben pedig sokan a szintén támogatott zöldszüretettel csökkentették a termést.

– Mi szeretjük leszedni, amit megtermelünk, így mi a krízislepárlás lehetőségével éltünk. A zöldszürethez munkaerőnk se lett volna, egyszerűbb volt az érett szőlő kombájnos betakarítása. Most nálunk körülbelül nyolchavi készlet áll. Idén március 13-án értékesítettünk utoljára vendéglátó helyre, aztán az 15-én be is zárt. Az értékesítésünk leginkább a környékbeli vendéglátóhelyekre épül, a Balaton-part idegenforgalmára építettük fel a készletünket, a kiszerelésünket, sőt most készült el Pécselyen a szép és modern pincénk is, ahol már vendégeket is tudunk fogadni- tette hozzá.

Bármilyen nehéz is most az értékesítési helyzet, a szőlőben a munka nem várja meg a koronavírus lecsengését, vagy a vendéglátóhelyek újbóli megnyitását. A szőlészek télen rendbetették a támrendszereket, metszettek, kötöztek, még következik a venyigezúzás és a törzshajtások fakadás előtti eltávolítása. Aztán virágzáskor a következő permetezés, addig van egy kis idő az ültetvényen. Általában a kötözés után még sok a pincei munkákba, de idén naprakészek a borászatok, mert korábban kiszállításra fordított időt most a pincében töltötték. Bár a termelői borkimérések a törvény adta keretek között működhetnek, mivel nincs turizmus, nincs áthaladó vendég sem.

-Mi ebből élünk, nincs másik láb, amire támaszkodhatunk és a szőlőben a munkának mennie kell. Nem tehetem meg, hogy elküldöm a helyi fiatal családos, vagy családalapítás előtt álló dolgozóimat, mert most nekem is nehéz. Nagyon bízom benne, hogy kapunk még segítséget. Nagyon jól jött, hogy elindították az agrár- környezetgazdálkodási támogatás kifizetéseit, hogy elvileg áprilisban megkapjuk a területalapú és zöldítés támogatásait, mert most kell megvásárolnunk az összes input anyagot – a növényvédő szereket, a műtrágyát, a kötözőanyagot.

Tartunk attól is, hogy a szállítási nehézségek miatt hiány alakulhat ki a főként külföldről érkező borászati termékekből, például borospalackból, gépekből, a növényvédő szerek felvásárlása már megkezdődött. Bízunk benne, hogy a májusi szőlővirágzásra lecseng ez az őrület, hiszen már lisztet is lehet megint kapni a boltokban – mondta Baloghné Király Mónika.

Az elnök elmondta, hogy a térség borászatainak problémája most közös, mindenki próbál házhozszállításra átállni, és ezzel kissé élénkíteni a forgalmat. A lakosság otthoni borfogyasztásának növekedésével lehet számolni, mert a szociális nélkülözés, és az autóvezetés mentes folyamatos otthonlét miatt gyakrabban iszunk meg egy- egy pohár bort. Ezt lehet felelősségteljesen, mértékletesen tenni, hiszen a bor jótékony, stresszoldó hatása ebben a helyzetben mindenkinek jól jön.