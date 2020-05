Nem bővítik a teraszokat a megyei vendéglátók

A vendéglátó­helyek egyelőre megelégednek az eddigi szabadtéri területükkel, derült ki a lapunk által megkeresett önkormányzatok és egységek válaszai alapján.

A közelmúltban megnyithattak a kerthelyiségek és a teraszok, a másfél méteres távolság betartása miatt azonban sok helyen messzebb kell rakni az asztalokat, így arra voltunk kíváncsiak, hogy a vendéglátóhelyek növelnék-e a kerthelyiségük, teraszuk méretét.

Nem érkezett a közterület-­használat bővítésére vonatkozó igény a veszprémi önkormányzathoz, közölte a polgármesteri hivatal. Veszprémben rendelet szabályozza, hogy az érintett 21 belvárosi helyszínen mekkora teraszt üzemeltethetnek a vendéglátó­helyek. A közterület-használatot időről időre meg kell pályázniuk az egységeknek, az engedély egy, három vagy öt évre adható ki. Egy kormányrendelet előírása szerint a vendéglátók szeptemberig mentesülnek a közterület-használati díj megfizetése alól. A belvároson kívüli vendéglátóhelyek­nél egyedi elbírálás alapján dönt az önkormányzat a köz­terület-használat bővítéséről, ha érkezik ilyen igény.

– Túlszárnyalta a várakozásainkat a május 9-i hétvége forgalma, amikor a teraszra már leülhettek az emberek – mondta Szöllősi Tamás, egy balatonfüredi, vízparti vendéglő társtulajdonosa. Náluk bőven van hely a parton, így mindenki elfért egymástól nagyobb távolságra is. A dolgozók örömmel mentek vissza a vendéglőbe, mindenkit megtartottak, akit télen is alkalmaznak. Plexipajzsban, kesztyűben dolgoznak most. Eddig is nagyon ügyeltek a tisztaságra, de most folyamatosan fertőtlenítenek, főként a székeket, asztalokat, kilincseket és természetesen a mosdókat. Megváltoztatták az étlapot, csak egyoldalasat állítottak össze, jól fertőtleníthető a borítója, amit minden vendég után meg is tesznek.

Szöllősi Tamás szerint abban, hogy az éttermekbe visszatérjenek a vendégek, a kínálat, illetve a kiszolgálás mellett most nagy hangsúly helyeződik a kifogástalan higiénés körülményekre.

Egyelőre nem jelezték a vendéglátók a balatonalmádi önkormányzatnál, hogy nagyobb közterületet szeretnének használni. Kepli Lajos polgármester határozatban dön­tött arról, hogy a vállalkozók terheinek könnyítése céljából azok, akik nem tudtak kinyitni a járvány miatt, az áprilisi, májusi, júniusi bérleti díjból és a területhasználati díjból egyaránt 90 százalékos kedvezményt kapnak. Akik részlegesen kinyitottak, azok a bérleti és területhasználati díjakból 50-50 százalék kedvezményben részesülnek – tudtuk meg Takács Tímea kabinet­főnöktől.