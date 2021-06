Nem elegendő a jó szakember a vendéglátásban, és magas bért kérnek

Akadnak olyan felszolgálók, akik alkalmanként, például egy-egy esküvőre beugranak segíteni az étterembe, ahol korábban dolgoztak. Ám már nem szeretnének visszatérni a vendéglátásba. Közülük többen az építőiparban és a kereskedelemben helyezkedtek el.

Ezt ne hagyja ki! Aggályosak a baloldal adománygyűjtő akciói

– A koronavírus miatti korlátozások idején is meg tudtam tartani munkatársaimat, senkit sem kellett elküldenem. Ezért most, amikor újra sok az asztalainkhoz leülő vendégünk a kiszállítással telt hónapok után, szerencsésnek mondhatom magam: teljes a személyzetem. Vannak jó szakácsaim, felszolgálóim, így biztosítani tudjuk a nálunk megszokott színvonalat az idei nyári szezonban is, az ízeket, amiket a törzsvendégek és a turisták is dicsérni szoktak. Konyhai kisegítő állást meghirdettem, mert mostanában – főleg a hétvégéken, de hét közben is – jelentősen megnőtt a forgalmunk, de kevesen jelentkeztek rá. Páran jöttek csak be hozzám emiatt, frissen végzett fiatalok – mondta el Toskosz Dimitrisz, aki Balaton partján lévő városban működtet éttermet.

Hozzátette: sok kollégájától, vendéglátóstól, tulajdonostól hallja, hogy gondot jelent nekik a szakember-felvétel. Hiány van belőlük. Pedig szakmájában szeretnek a megszokott stábhoz ragaszkodni az üzletvezetők, erre törekszenek, mert az új emberek betanítása időt, energiát vesz igénybe. Most is szívesebben vennék vissza alkalmazottaikat azok, akiknek a járvány miatt kellett elküldeniük őket. A strandokon található egységek, lángososok, büfések közül többen emiatt, a munkaerőhiány következtében vannak gondban.

Akadnak olyan felszolgálók, akik alkalmanként, például olyan esküvőre, amit az étterem külső helyszínre kitelepülve lát el, beugranak segíteni egy-egy estére. Ám már nem szeretnének visszatérni a vendéglátásba. Közülük többen a kereskedelemben helyezkedtek el. Azt tartósan biztosabb ágazatnak érzik, nem tudják, mit hozhat még a fertőzésveszély ősszel, jövőre.

– Nemcsak munkaerőhiányról van szó, hanem arról is, hogy akik hajlandó lennének dolgozni, azoknak túlzottan nagyok az elvárásaik lehetséges munkaadóikkal szemben. Az anyagiakat, a körülményeket tekintve is. Ugyanakkor nem eléggé képzettek, tapasztaltak, gyakorlottak. Úgy sikerült megoldanom a munkaerő-felvételt, hogy február óta hirdettem az állásokat és mostanra, június közepére betölthettem az üres helyeket, megvan a szükséges létszámunk – számolt be tapasztalatairól Árvai Anita, aki szintén éttermet vezet a Balatonnál.

Mészáros Zoltán veszprémi étteremtulajdonos pedig arról beszélt, hogy a Covid súlyosan érintette ágazatukat. Országosan több tízezer ember elhagyta a szakmát, persze jórészt kényszerből, mert a vírus, az abból adódó korlátozások miatt kevesebb volt a feladat – jegyezte meg és hozzátette: tapasztalatai alapján az építőipar számított a legjelentősebb elszívó szektornak, ahol ugyanannyi pénzt kereshetnek a korábbi vendéglátósok, mint előző munkahelyeiken. Viszont a jelenlegi állásuk családbarátabb számukra, nem kell éjszakánként, hétvégenként dolgozniuk.

– Elszabadultak a bérigények, drágább a vendéglátásban a munkaerő. Emellett az alapanyagok beszerzése is többe kerül. Mindez kihat az étlapok áraira. Ugyanazt a kínálatot csak több pénzért tudjuk biztosítani vendégeinknek. Soha nem volt még ilyen nehéz helyzet a vendéglátásban. Vannak olyan étterem- és büfétulajdonos ismerőseim, akik most, amikor már lehetne, ki se tudtak újra nyitni. Mi folyamatosan interjúztatunk, tárgyalunk a jelentkezőkkel, mert szeretnénk létszámunkat bővíteni. Az idei nyári idényben sem adjuk alább a nálunk megszokott színvonalat, semmilyen téren – szögezte le Mészáros Zoltán.