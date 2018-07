Nemzetközi piacra tör az új magyar startup

Talán még néhányan nem is hallottak róla, de már Magyarországon is elindult a reptéri közösségi autókölcsönzés, amelyet egy hazai startup álmodott- és valósított meg.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is elérhető szolgáltatás arra kínál megoldást, hogy az elutazók ne költsenek egy kisebb vagyon az autóik parkolóban való őrzésére, még ők akár több hétig is elhagyják repülővel az országot. Helyette inkább adják bérbe a magányosan hagyott járművüket és az ingyen parkolás mellé még pénzt is kereshetnek vele.

A közösségi reptéri autókölcsönzés azonban nem csak az autó tulajdonosainak kedvez, hanem az országunkba utazó turistáknak is, akik kedvező áron akarnak gyorsan és biztonságosan autót bérelni. A legkedvezőbb feltételekkel, a legjobb áron, online adatbázisból választhatnak a bérelhető autók közül, amely fantasztikus alternatívát kínál a reptéri taxik, a buszjáratok és a méreg drága fővárosi autókölcsönzők helyett. Így tehát mindenki jól jár, a bérlő és a bérbe adó is. A szolgáltatás levezénylését, fenntartását és a kulcsok, illetve az iratok biztonságos cseréjét pedig a BeeRides speciális rendszere biztosítja.

A BeeRides többet nyújt mint az Uber!

Még az országunkból száműzött Uber és a döcögő Oszkár és Telekocsi szolgáltatások sem képesek felvenni a versenyt azzal a szolgáltatás halmazzal, amit a BeeRides nyújtani tud utasainak. Még a hasonló szolgáltatók szinte kivétel nélkül adó kijátszás miatti taxisok voltak vagy olyan diákok akik az utazási költségeiket akarták megosztani, a BeeRides egészen mást kínál tagjainak. Még más car sharing – autó megosztó szolgáltatások tulajdonképpen sofőrt és az utat biztosították egy-egy célállomásra, addig a BeeRides a komplett kocsi bérlését intézi. A kihasználatlan autókat adja bérbe olyanok számára, akik pont bérelni szeretnének.

A megnövekedett légi utasforgalom miatt pedig erre egyre nagyobb szükség van. A repülőtéri járatok száma és Ferihegyi Repülőtér utasforgalmának rekordszámú növekedése egyre jobban az ilyen, megfelelő alternatív megoldások irányába terelik a külföldi turistákat és a hazai autótulajdonosokat is. Az idei becslések szerint, közel 15 millióan fognak csak 2018-ban megfordulni a repülőtéren, így egyre több mindenkinek lesz lehetősége a saját autóval való pénzkeresésre és az autóbérlés lehet olcsó is a repterek közelében, köszönhetően a BeeRides ötletének.

Már nem csak magyarországi reptéren bérelhetünk kedvezményesen autót!

A magyar startup közösségi autóbérlés egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Nem csak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, hanem Münchenben, Frankfurtban, Dortmundban, Berlinben és a Düsseldorfi repülőtéren is elérhető a BeeRides szolgáltatása. A legjobb árgaranciát kínáló cég különálló, teljes körű CASCO biztosítással teszi még biztonságosabbá az autózást és a bérbeadást, miközben az automatizált kulcsfeladás és leadás sorban állás nélkül, a nap 24 órájában rendelkezésre áll.

A BeeRides sikereit persze ma már a publikált szám adataik is alátámasztják. Adatbázisukban ugyanis több mint 200 egyedi autó típus közül válogathatunk. Parkolási napok száma a rendszerben már meghaladta a 25.000 napot, amelyből a bérlési napok száma több mint 12.000 volt. Ezzel az egyéni bevétel és megtakarítás már több mint fél millió Eurónál tart. Éves szinten pedig a vállalkozás, több mint 300%-os növekedést képes felmutatni.