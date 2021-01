Nincs megállás a balatoni borászatokban, egész télen lehet metszeni a szőlőt

Nem sok idő jut a pihenésre most sem a borászatokban, hiszen a jelentős ültetvényfelülettel rendelkező gazdálkodóknak a metszés hónapokig eltart. Így van ez a pécselyi Balogh-pincénél is, ahol 18 hektárt kell megmetszeni tavaszig.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Mi azon dolgozunk, hogy március 15-re végezzünk a metszéssel. A szőlőfakadás ideje körülbelül április 15., de az időjárástól függően ez akár jelentősen korábbra is eshet. Volt olyan évünk, amikor már április legelején kifakadt a szőlő, ezért próbálunk gyorsak lenni, mert nem lehet tudni, idén mire számíthatunk. Fakadásra mindennel, még a talajmunkákkal is végezni kell. Mi már november közepén elkezdjük a metszést, ki-ki járogatunk, ha van egy kis időnk. Sokan csodálkoznak is ezen, hogy minek olyan korán, de mi szeretünk időben elkészülni – mondta el lapunknak Balogh Róbert borász.

Ennél a pincészetnél az ültetvényeik 80 százalékán tudnak előmetszést végezni. Ehhez megfelelő ültetvényszerkezet és támrendszer szükséges. Az éves hajtásnövekedés 1,3-1,4 méternyi, a gép a felső méter fölötti részeket összetöri, ledarálja és ledobja. Ezzel a 30-40 centiméterrel kevesebbet kell fizikai erővel kihúzni egy embernek, ez sokkal könnyebb és gyorsabb munkát tesz lehetővé.

– Mivel plusz bevonható munkaerő gyakorlatilag nincs, így tényleg sokat számít az előmetszés. Mi az agrár-környezetgazdálkodási programban is benne vagyunk, így a levágott venyigét a sorok között lezúzzuk, ez zöldtrágyaként a humuszképződést segíti. Minden fajta a fajtára jellemző vesszőt hagyott, vannak kisebb vesszőhozamú fajták, például az olaszrizling, de például a sauvignon blanc 1,5 ujjnyi vastag vesszőket érlelt. Most úgy látszik, hogy kihajtási veszteség nem lesz. Tavaly mi a borvidéki átlagnál korábban kezdtük és korábban is fejeztük be a szüretet. Nem akartunk magas alkoholtartalmú borokat készíteni, jól megértek a szőlők, várni sem kellett vele. Voltak, akik utánunk két héttel még bőven szüreteltek, nekik nehezebb dolguk volt, mert addigra megérkezett egy nagyobb csapadék is. Szerencsére ősszel még sok bort el tudtunk adni, így lefogytak a palackos készleteink. Mostanra már a boraink olyan állapotban vannak, hogy palackozhatjuk a 2020-as évjáratot. Körülbelül 2-3 ezer palacknyit tartunk készleten minden fajtából, ezek még körülbelül két hónapot palackban is pihennek, így ha tavasszal megindul a kereskedelem, addigra tökéletesek lesznek – fejezte be Balogh Róbert.

A január-február az átlagos években is holt időszaknak számít a Balaton környéki termelőknél. A tapasztalat azt mutatja, hogy a melegedéssel, ahogy az emberek jobban kimozdulnak, már a pincéknél is jelentkezik a növekvő forgalom. A borászatoknál abban bíznak, hogy ez idén sem lesz másként.