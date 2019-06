Nyugdíjasmunka: akad, akit az álma, mást pedig a szükség viszi rá

,,Jó az öreg a háznál”, hiszen kisegíthet bölcsességével olyan bajból is, amelyből egyedül nehezen kecmeregnél ki – magyarázzák a közmondás értelmét a különböző gyűjteményekben. Hogy ez hol, mit jelenthet napjainkban, arra a Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet két fiatal munkatársa, Dolgos Attila elnök és Képli Dóra területi vezető is sorolni tudná a gyakorlati példákat.

– Napjainkban sok gondot okoz a géplakatoshiány – egy tapasztalt nyugdíjas szakember valóságos kincs –, ugyanúgy, mint a gépészmérnök, akit mint egy mentőövet várnak és fogadnak be több üzembe – mondja Dóra. A szakmunkára van a legnagyobb kereslet, legidősebb tagjuk a 82 éves asztalosmester, akinek nagyra értékelik a munkáját. Számára is sokat jelent, ha olyan közösséghez tartozhat, amelyben jól érzi magát. A legelső tagok az alapítást követően, 2017-ben csatlakoztak a szövetkezethez, többségük jelenleg is dolgozik tagként valahol. Dóra és Attila naponta találkozik olyan nyugdíjasokkal, akik még elég kedvet, energiát éreznek magukban, és hosszabb-rövidebb időre visszatérnének a munka világába. Ahhoz, hogy a lelkes nyugdíjasok megtalálják a kvalitásukhoz és érdeklődésükhöz legközelebb álló feladatot, a két fiatal mindennapi segítséget nyújt, összekötik őket olyan munkáltatókkal, amelyek szívesen foglalkoztatnak nyugdíjaskorúakat is.

Korábban mindketten hosszú évekig dolgoztak azon, hogy fiataloknak találjanak olyan munkát, amelyet iskolaszünetben vagy a tanév során végezhetnek. A kérdésre, hogy mi a különbség a két korosztály kereslete és motivációja között, elmondták, hogy az idősebbeket főleg szak- és betanított munkára keresik, amíg a diákok munkájára főleg a vendéglátásban, kereskedelemben, turizmusban van nagy igény. Ami pedig a motivációt illeti, szükségük van jövedelmük kiegészítésére. A fiatalok és az idősek körében is többen az utazás költségei­hez keresik meg a pótlást. A legkülönlegesebb talán az volt, amikor egy nyugdíjas úr amiatt döntött a munkavállalás mellett, mert a feleségét szerette volna elvinni Párizsba a születésnapján. Ezzel egy régi álom teljesült. Több olyan nyugdíjasuk van, aki csak napi néhány órát szeretne dolgozni, vagy csak a téli hónapokban ér rá, mert a nyarat inkább az unokákkal vagy a kiskertek művelésével tölti. Erre mindre lehetőség van, ugyanis nincs heti vagy havi kötelezően vállalt óraszám, illetve azt sem korlátozzák, hogy ki hány hónapon keresztül dolgozik.

A két fiatal vezető felelőssége, hogy a korosztály fizikai adottságait figyelembe vegyék. Attilának ebben segít, hogy ő maga sportoló, NB I-es röplabdázó, így akár már ránézésre is képet tud alkotni a jelentkező fizikai állapotáról.

Egyébként nagyon figyelnek arra, hogy olyan partnerekkel kössenek megállapodást, akik garantálják nyugdíjasok számára a biztonságos és támogató környezetet. Sok munkáltató például ülő munkaállomásokat alakít ki vagy rövidebb munkaidőt biztosít, hogy még vonzóbb legyen a korosztály tagjainak. A nyugdíjasok ezt lojalitásukkal és a munkához való példaértékű hozzáállásukkal hálálják meg.

STRESSZMENTES FELVÉTELI Mivel nem hagyományos foglalkoztatásról van szó, ezért nincs klasszikus értelemben vett stresszes állásinterjú, ahol meg kellene felelni a mai elvárásoknak. Helyette egy elbeszélgetés keretein belül közösen állapítják meg, melyik lehetőség illik a leginkább az érdeklődő igényeihez és tapasztalatához, majd a kiválasztott munkahelyre is együtt mennek bemutatkozni.

Attila elmondta, nagyon fontos számukra, hogy nyugdíjas tagjaik, amellett, hogy munkahelyükön biztonságban érezhetik magukat, egy közösség tagjaivá is váljanak. Úgy véli: „nemcsak az a feladatunk, hogy munkát adjunk, igyekszünk időről időre olyan programokat szervezni, melyek közösségformáló hatással bírnak„. – Karácsony előtt például ajándékokkal és a kolléganőim által sütött süteménnyel vártuk nyugdíjasainkat, amivel igyekeztünk megköszönni nekik egész éves munkájukat. Az ilyen rendezvények során nagyon jó látni, hogy szívesen térnek be hozzánk, megosztják tapasztalataikat a munkájukról, vagy csak mesélnek a magánéletükről, gyermekeikről, unokáikról. Azt hiszem, mindannyiunk nevében elmondhatom, szerencsések vagyunk, hogy ezzel a generációval napi kapcsolatban lehetünk, sokat tanítanak nekünk mind a munkához való hozzáállás, mind az emberi kapcsolatok terén. Erre talán a legjobb példa a tavaly év elején megrendezett országjáró rendezvényünk volt, mely során volt szerencsém több nyugdíjas hölggyel és úrral hosszabb időt eltölteni. Öröm volt látni azt, amilyen lelkesedéssel a rájuk bízott feladatokat kezelték és amilyen türelemmel a vendégekkel kommunikáltak. Éppen ezért ezekre a közös programokra a jövőben még jobban figyelünk – ígérte a Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezetének elnöke.