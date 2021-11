körkép Ha egyszerűen csak a környezettudatosságot vesszük figyelembe, könnyen elfogadjuk azt a tételt, hogy akkor ülünk autóba, ha muszáj. Ezt nyilván a másikra vonatkoztatva mindenki elfogadja, azonban saját magával szemben már sokkal elnézőbb az ember, és az alig ötven méterre lévő boltba is gépkocsival megy két kifliért.

A környezettudatos autós, aki a pénztárcájára is érzékeny, kis távolságokra már csak azért sem ül kocsiba, mert tudja, hogy a hideg motor sokkal többet fogyaszt, mint az, amelyik már bemelegedett. Emellett pedig azt sem árt fejben tartani, hogy a tetőbox és a biciklitartó jócskán növeli az autó légellenállását, ezáltal a fogyasztását. Amikor ezekre nincs szükség, érdemes leszerelni őket.

Tegyük hozzá, az autózás nem csupán környezetszennyező, hanem drága is, és a városi forgalomban gyakran nem a leggyorsabb közlekedési mód. Sőt, egyes felmérések szerint a városi közlekedésben az autók harmada egy helyben áll. Ismerős talán az a szituá­ció a volán mögött ülőnek, hogy a vele azonos irányba haladó ugyanazon kerékpárossal akár többször is találkozik menet közben. Ugyanis amíg a gépkocsinak meg kell állnia, addig a biciklis többnyire képes továbbhaladni.

Ha azonban mégis fontos autóba ülni, akkor némi odafigyeléssel kevésbé környezetszennyező módon is vezethetünk. Úgy, hogy a környezet mellett még mi is jól járjunk, hiszen az energiatudatos vezetés révén az átlagos üzemanyag-fogyasztás is csökken. A rosszul megválasztott, túl nagy sebesség arányaiban több üzemanyagot igényel, ahogy a hirtelen felbőgő, vagy éppen az álló helyzetben, hosszú percekig járatott motorok is növelik a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. Akkor is megéri leállítani az autó motorját, ha csak pár percig kell várakoznunk.

Továbbá növeli az üzemanyag-fogyasztást az olajozatlan motor, a helytelenül beállított fék vagy futómű, valamint a nem megfelelő keréknyomás, a rossz minőségű gumi. Az ajánlott keréknyomást az autó gyártója a járművön jelzi, érdemes ezt mindig figyelemmel kísérni.

Egy tapolcai gumiszerviz vezetője, Zoltai Sándor a fenti tanácsokon kívül lapunk kérdésére azt is elmondta, hogy az előírtnál kisebb keréknyomás megváltoztatja a gumik tapadását. Ekkor a kerekek szélesebb felületen érintkeznek az úttal, a tapadás, s ezáltal az ellenállás nagyobb lesz, és így komolyabb teljesítmény hárul a motorra. Így az üzemanyag-fogyasztás is növekszik, illetve a gumi szélei is erőteljesebben kezdenek kopni – jegyezte meg a Naplónak nyilatkozva Zoltai Sándor.

Tehát érdemes havonta ellen­őrizni a keréknyomást, még akkor is, ha naponta csak a közeli boltig megyünk, két kifliért.