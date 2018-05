Okozott némi nehézséget, hogy korán indult a balatoni szezon

A napokban megjelent negatív hangú, pánikkeltő cikkekkel ellentétben nyugodtan jöhetnek a vendégek a Balatonhoz. Az üzletek, a vendéglátóhelyek nyitva vannak és kulturált kiszolgálást nyújtanak.

Persze vannak gondok is

Cukrászból, szakácsból, kisegítő személyzetből nincs meg mindenütt a szükséges létszám. Mindenki az iskola befejezését várja, hogy a diákok és az egyetemisták is megjelenjenek a munkaerő-kínálatban. A fiatalok, még ha nem is szakképzettek, kisegítőként sok helyen megoldást jelenthetnek a problémákra – vélekedik Vágó Péter, a Kisosz megyei elnöke.

– Hirtelen jött ez a nyár május közepén. Normál esetben június közepétől indul a szezon, addigra mindenki készen áll. Most a korai meleg megzavarta egy kicsit a szakmánkat, de a megye és az ország más pontjairól is hoznak munkaerőt, és azt gondolom, hogy a főszezonra lesznek elegen – fogalmazott az elnök.

Nincs pánikhangulat a tónál

A bérekkel kapcsolatban Vágó Péter elmondta, hogy tudomása szerint a környező országok nyári fizetéseivel lassan versenyképesek az itteni keresetek. Ma már a Balaton-parton is megfizetik az embereket. Nincs pánikhangulat a tónál. A hatóságok felkészítették a vállalkozókat a szezon előtt. Mindenki megerősítette, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból rendben van, a helyiségeket kifestették, készek a szezonra.

Kiemelte továbbá azt, hogy nálunk is elindult a vendéglátásban az automatizálás. Többektől hallotta, hogy a nagyobb forgalmú helyeken feketemosogató gépet vásároltak, amely kiváltja három-négy kisegítő munkáját. Amit lehet, gépesítenek. Valószínű, hogy a szakácsokat nem váltják fel a robotok, de a háttérmunkáknál, mint például a takarítás, elindult nálunk is az automatizálási folyamat, amivel megspórolható a munka-erő. Reményét fejezte ki, hogy a kormányzat is meghallotta a vendéglátósok panaszait, és magyar pénzből lehet majd gépeket, eszközöket beszerezni. Fontos lenne ez, mert a keresetek mellett sokan azért is mennek külföldre, mert ott a vendéglátásban, turizmusban jobbak a munkakörülmények. Klimatizált, jobban gépesített a konyha.

– Úgy hallottam, hogy a kormány nyitott ebben a kérdésben, előbb-utóbb megjelennek az ilyen irányú pályázatok, és akkor versenyképesebbek leszünk – zárta a beszélgetést Vágó Péter.