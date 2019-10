Ön mennyit tud az Excel táblázatok készítéséről?

Sok riportot fel lehet dobni azzal, ha megfelelő táblázattal tudja kiegészíteni. Az excel Google táblázatokkal inkább az online felületeken találkozhatunk, így a felhős tárhelyeken vagy az internet böngészőkben. Közvetlenül a böngészőben nézhetjük meg az elkészült emailben átküldött csatolmányokat. Ilyen lehet a Google Drive, a Dropbox vagy a One Drive. Táblázatkezelő programok nélkül is megtekinthetők és szerkeszthetők a felhő tárhelyeken lévő táblázatok. Ehhez nem szükséges Excel, Open Office vagy ezekhez hasonló táblázatkezelő program. Az Open Office-t mára már nagyon sok képlettel és számítási képességgel bővítették és segítségével alapszintű kalkulációs táblázatokat is készíthetünk.

Kisebb, egyszerűbb számításoknál a Google Táblázatok nagyon hasznosak lehetnek, főleg akkor, ha internetes csoportmunkáról van szó és nagyon gyorsan többek által szerkeszthető és olvasható megoldásra van szükségünk. A mindennapi munka hatékonyságát, az üzleti folyamatokat támogathatjuk a Google táblázatokkal. Raktározás, termelés, gyártás, kereskedelem, logisztika, értékesítés, vezetői döntéshozatal a vállalkozások kulcs területei, amelyekben bátran használhatjuk a táblázatkezelőt. Ha profi dolgokat szeretnénk véghezvinni, akkor azt csak profin lehet elkészíteni és ehhez bizony sok éves szakmai tudásra is szükség van.

Az excelmester oldalon nagyon sok ingyen letölthető táblázatkezelőt találhatunk, amelyeknek a segítségével egy komplett üzleti tervet is megtervezhetünk. Már a korai szövegszerkesztőkben is igény mutatkozott a táblázatkezelőkre, hát még most. Ha nem rendelkezünk táblázatkezelő programmal akkor a szövegszerkesztőben is elkészíthetjük a táblázatokat. Különféle parancsokat is végrehajthatunk a szövegben megtalálható adatok segítségével. Az oldalon pontosan megtalálhatjuk, hogy milyen lépésekből áll össze a táblázatok elkészítése. Amennyiben komolyabban kívánunk foglalkozni a táblázatokkal, úgy érdemes a cikkeket átolvasni és az ingyen elérhető táblázatokat is kipróbálni.

Az üzleti élet számtalan területén nyújthat hatékony és gyors segítséget az oldal. Itt minden apró trükkel megismerkedhetünk, amelyet a későbbiekben a mindennapi munka során kamatoztathatunk. Likviditás-, pénzügyi helyzet tervező és kimutatás táblázat program. Építőipar, karbantartás, szolgáltatás, munka nyilvántartó excel táblázat rendszer és mobiltelefon applikáció. Használt autószerelő szerviz program excel táblázat.