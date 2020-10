Önerős fejlesztéssel megnyílt az uzsai Liget Szálló

Átadták rendeltetésének a település legutóbbi, többnyire önerős beruházásait, a 22 személyes Liget Szállót, a patakmeder felújítását, valamint az aszfaltozott sportpályát.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő a Liget Szálló udvarán tartott avatáson elmondta, egy településnek jól jön a pályázati támogatás, a Magyar falu program segíti a kisebb községeket, hogy bizonyíthassák, jó falun élni, bizonyos szempontból jobb, mint egy városban. Uzsa hamarosan megkaphatja a falubuszt, de a fiataloknak edzőterem is épülhet, jó esély van rá.

– A program a következő évben is segíti a falvakat, mindenki eldöntheti, hogy mire van szüksége – mondta Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, és azt kívánta, hogy a településnek sok bevétele legyen a szálláshelynek köszönhetően.

Táborosi László uzsai polgármester arról beszélt, hogy erős közösségformáló hatása van az együttes munkának.

– Azt utóbbi egy évben három jelentős beruházás készült el. Még az előző képviselő-testület kezdeményezte a patak medrének rendbetételét, mi fejezhettük be, megtisztelő feladat volt. Elkészült önerőből a sportpálya aszfaltozása, ez ugyancsak jelentős előrelépés, meg is alakult a Sport és kulturális egyesület, hogy összefogja a fiatalokat, ez nagyon fontos egy településen. Köszönöm mindenkinek, aki segített, hogy elkészüljön. Ha nincs összetartás egy közösségben, nem sikerülhet ennyi minden. A Liget szállót szüleink, nagyszüleink építették egykor nekünk, óvoda, iskola céljára használták, és most mi újíttathattuk fel több mint 25 millió forintos önerőből, miután több évtizeden át állt kihasználatlanul. Hosszú távon bevételt és munkahelyet adnak a falunak ezek a beruházások – mondta a polgármester. Hozzátette, hogy reményeik szerint hamarosan megkapja a település a falubuszt, várják a falugondnoksági feladatokra vágyók jelentkezését.

A létesítményt Szabó Zoltán atya áldotta meg, majd közös koccintásra és falatozásra vártak minden megjelentet.