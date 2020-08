Országosan gyenge közepes a búzatermés

Közel 4,7 millió tonna őszi búza termett idén, így bőven jut exportra is. Az őszi búzát szinte teljesen learatták már a 900 hektárnyi vetésterületen, 5,28 tonna termésátlaggal.

Idén mintegy 4,7 millió tonna őszi búza termett, ami az előző évek tükrében gyenge közepes termésmennyiséget jelent. A belföldi felhasználás általában 2,5–3 millió tonnát tesz ki, így bőven jut exportra is. Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára közölte, hogy gyakorlatilag befejeződtek a nyári aratási munkák, becslések szerint várhatóan mintegy 7,5 millió tonna lesz a nyári gabonatermés.

Az őszi búza aratása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai alapján 97 százalékos készültségen áll, ezen kultúra vetésterülete idén közel 900 ezer hektárt, termésátlaga pedig hektáronként 5,28 tonnát tesz ki.

Az őszi káposztarepce és árpa aratása befejeződött: 311 ezer hektáron vetettek repcét, amely jelentősen megszenvedte az időjárást, így az össztermés mintegy 781 ezer tonna. Az őszi árpa vetésterülete 238 ezer hektár volt idén, abból 1,335 millió tonnát takarítottak be.

Tarpataki Tamás elmondta, a hosszan tartó tavaszi vízhiányos időjárás leginkább az őszi káposztarepcére volt hatással, a növény hozama hektáronként 2,5 tonna, ami tavalyhoz képest 18 százalékos visszaesés, az össztermés pedig 10-12 százalékkal lehet kevesebb.

Viszonylag korán jelentették be a tartósan vízhiányos állapotot, ennek megfelelően a kárbejelentések száma is megnőtt a tavalyi értékekhez képest. 2019 ezen időszakában 139 ezer hektárra jelentettek aszálykárt, idén 312 ezerre. Ugyanakkor a betakarításban nehézséget okozott a lehullott csapadék, ám a tavaszi vetésű növényeknek kedvezett, azok jó állapotban vannak, a kukorica és a napraforgó is szépen fejlődik – jegyezte meg Tarpataki Tamás.

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke szerint pozitív meglepetést okozott az őszi árpa termésátlaga, minősége azonban gyengébb, mivel alacsonyabb a fehérjetartalma. A repce az elmúlt időszak leg­gyengébb termését hozta 2,5 tonnás termésátlagával.

Az elnök elmondta, 1,2 millió tonna búzát a malom­ipar hasznosít az országban, 800 ezer tonnát használnak takarmányozásra, 300 ezer tonnát vetőmag-előállításra, 200 ezer tonna pedig ipari felhasználásra megy. Az export­árualap idén kétmillió tonnát tehet ki.

Az őszi árpára tonnánként 43-47 ezer forint körül van kereslet, a búza ára stabilan 50 ezer forint felett van, a malmi búza 54-55 ezer forint körüli áron, az őszi káposztarepce pedig 125-135 ezer forintos áron mozog. A nyugat-európai terméskiesés miatt lehet áremelkedés a piacon, hazánkban mindig a világpiaci árak határozzák meg a gabonaárakat – közölte.

Mint megtudtuk, a további növényfajok augusztus 5-i helyzetképe szerint a rozs 31 ezer hektáron 88 ezer tonna, a tritikálé 75 hektáron 280 ezer tonna, a tavaszi árpa 25 ezer hektáron 96 ezer tonna, a zab 23 ezer hektáron 53 ezer tonna, a magborsó 10 ezer hektáron 21 ezer tonna termést hozott. A szalma betakarítását 72, a tarlóhántást 57 százalékban végezték el.

A világpiacon egyértel­műen nem a termések és a várható készletek, terméseredmények és felhasználás határozzák meg az árakat, hanem a globalizációs hatások, például komoly félelem van a koronavírus-járvány második hullámával kapcsolatban, ami hatást gyakorolhat a búza­árakra.

Tarpataki Tamás hozzátette, hogy a koronavírus-járvány közvetlenül nem érintette a gabonatermesztést, nagyobb gondot az aszály okozott. A szállításra azonban hatással volt a járvány, ezért jelentős olajkészletek halmozódtak fel az olajtermelőknél, aminek következtében csökkent az olaj ára, kedvezve a szállítási költségeknek.