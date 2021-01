Ősszel megnyithat a várpalotai tanuszoda

Már több mint ötvenszázalékos készültségi állapotban van a várpalotai tanuszoda, derült ki a közelmúltban tartott polgármesteri bejáráson, ahol megtudtuk, 2021 szeptemberében nyithat meg a Csik Ferenc parkban épülő létesítmény.

A bejáráson megtudtuk, az időjárás is a kegyeibe fogadta a kivitelező céget, hiszen az elmúlt hónapokban sem hosszú ideig tartó hideg időszakok, sem jelentős esőzések nem nehezítették a munkát. Ennek köszönhetően több mint ötvenszázalékos a készültsége a tanuszodának. Állnak a falak, a külső homlokzati nyílászárók is a helyükön vannak, s a tető is szinte teljesen elkészült. Januártól főképp a gépészeti munkálatok kerülnek előtérbe, valamint további belső munkálatokat végez az épületben a kivitelező.

Campanari-Talabér Márta a bejárást követően elmondta, a munkálatok az előzetes ütemezésnek megfelelően, tervszerűen haladnak, erről most személyesen is volt lehetősége meggyőződni. – Júniusra teljesen elkészülhet a tanuszoda, majd két hónapos próbaüzem várható, amelyet követően reményeink szerint szeptembertől tudják igénybe venni a létesítményt a helyi és környékbeli gyermekek és felnőttek – emelte ki Várpalota polgármestere.

– A 10×25 méter méretű, 1,90 méter mélységű mellett egy 8×10 méter méretű, 80 centiméter mélységű gyermekmedence is a látogatók rendelkezésére áll majd. A tervezett, s az állam által finanszírozott elemek mellett a várpalotai önkormányzat vállalta egy szauna beépítésének költségét is. A tanuszodai beruházásoknak nem része ilyen szolgáltatás, ám mi a várható felnőtt látogatók miatt fontosnak tartjuk, hogy szaunázni is lehessen a létesítményben – tette hozzá a városvezető.

Ahogy arról már több alkalommal is beszámoltunk, a várpalotai uszoda a régi 8-as úttal párhuzamosan helyezkedik majd el, s Makovecz-típusterv alapján épül. A nappali órákban a fiatalok úszásoktatását szolgálja az intézmény, azonban a kora reggeli, az esti, illetve a hétvégi időszakban bárki használhatja majd a létesítményt, amelynek nemcsak az építése, hanem a fenntartása is a magyar állam feladata lesz.