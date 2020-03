Ötszáz darab lélegeztetőgéphez jutott Magyarország az OTT-ONE Nyrt. kapcsolatainak köszönhetően. A cég elnök-vezérigazgatója, Májer Bálint elsőként lapunknak nyilatkozott a fontos tranzakcióról.

A Magyar Távirati Iroda is beszámolt róla a közelmúltban, hogy az OTT-ONE Nyrt. ötszáz darab lélegeztető gépet vehet Kínából, miután megkötötte az erről szóló megállapodást a Külgazdasági és Külügyminisztériummal (KKM). A tájékoztatás szerint a teljes összeget, nettó 4.7 milliárd forintot a KKM előre kifizette az OTT-ONE részére. A megrendelt lélegeztetőgépek a második negyedévben érkeznek meg.

– A tavalyi évben többször is jártunk Kínában és sikerült remek kapcsolatokat kiépítenünk, több megállapodást is tető alá hoztunk – kezdte lapunk megkeresésére Májer Bálint. – A kiváló összeköttetéseinknek köszönhetően lehetővé vált a számunkra, hogy ebben a nehéz helyzetben olyan termékekhez jussunk, amelyek a koronavírus-járvány idején különösen fontossá váltak és a védekezést, valamint a gyógyulást segítik.

Májer Bálint kitért rá, a piacon rengeteg hamis termék fellelhető, Valamint sok a hamisított minősítéssel kínált termék. Cégük viszont olyan gyártókkal működik együtt, melyek felett kínai minisztériumi felügyelet van, így biztosítható a megfelelő minőség. Ráadásul naponta változnak az árak az elképesztő kereslet miatt, ezért csakis úgy tudtak szerződést kötni, hogy a vételárat előre kifizették.

– Egyáltalán nem mindegy, milyen specifikációval rendelkezik az adott készülék. Hány légzőköre van, oxigénnel, vagy sűrített levegővel működik-e, lehet-e tábori körülmények között is használni. Éppen ezért a magyar orvosi szakértők igényei, ajánlatai alapján választottuk ki a megfelelő gépeket, amelyek mindegyike az európai elvárásoknak, minősítéseknek is megfelelnek – húzta alá.

– Kétféle maszkot kértünk. Ezek akár a civil lakosság számára, akár az orvosok és egészségügyi dolgozók számára is elérhetők és megfelelően biztonságosak. Viseletük is sokkal kényelmesebb, mint azok, amikről a közösségi oldalakon is számtalan példát láthattunk, amelyek sebessé teszik, teljesen összenyomják az arcot. Ezeket típustól függően négy-nyolc órán át tudják használni azok, akiknek szüksége van rá – fogalmazott a cégvezető.

Az elnök-vezérigazgató elárulta, cégük egyik legfontosabb profilja az online televíziós alkalmazások, a videó streaming, különböző online oktatási szolgáltatások létrehozása. Utóbbi pedig most kiemelt szerephez juthat a kialakult helyzet okán.

– Az online, digitális oktatás akkor lehet teljes, ha valós idejű, videó alapú interakcióba tudnak lépni a diákok a tanárukkal. Jelenleg igen sokféle felületet használnak az intézmények, amelyeknek az a problémája, hogy nem lesznek képesek egyszerre nagy tömegeket kiszolgálni. Egyszerűen szólva, amikor több százezer felhasználó akarja majd használni egyidőben ezeket, akkor be fogják dugítani a magyar hálózatot. Most egy olyan egyedi fejlesztésen dolgozunk, amely megkíméli az internetes hálót, ugyanakkor egyszerre ki tud szolgálni több százezer felhasználót.

Sok országban most ugyanez a probléma. Így ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nagy tömegeknek is elérhetővé válik az interaktív videós digitális oktatás, ehhez azonban országonként személyre szabott, egyedi hálózati megoldást kell fejlesztenünk – zárta a beszélgetést.