Paloznaki etalon: palackba zárták a Balaton illatát és ízét

Kitűnő borokat lehetett megkóstolni a Paloznaki etalon bemutatóján, a tájház udvarán a közelmúltban, ahol Englert Dezső, a Balatonfüred-csopaki borvidék és a helyi borklub elnöke méltatta az aranyérmes olaszrizlingek házasításából származó finom nedűt.

Czeglédy Ákos polgármester köszöntőjében egyebek mellett azt mondta, szervesen hozzátartoznak a szőlőültetvények és a borászat az egész Balaton-felvidék, illetve Paloznak idegenforgalmi arculatához. Meghatározó szerepet töltenek be a falu életében, mert itt, illetve a környéken már hosszú évszázadokra tekint vissza a szőlőművelés, valamint a bortermelés. Nem véletlen a falu neve, po loznik szláv nyelven annyit jelent, hogy a szőlőskertek alatt.

A polgármester büszkén szólt arról is, hogy több, országosan is elismert gazda él náluk. Az itteni ültetvények eltérő nagyságúak, a kisebbtől egészen a többhektáros területek is megtalálhatók Paloznakon, illetve a környéken. Felidézte, az említett hagyományok tisztelete, őrzése miatt, valamint az idegenforgalomért még hat évvel ezelőtt létrehozták a helyi kitűnő minőséget, illetve hiteles mértéket képviselő bort, az etalont.

A polgármester az előzményekről kifejtette, Paloznakon minden évben megrendezik a helyi borversenyt, és az ott aranyérmet elért nedűk házasításával készítik el a gazdák a Paloznaki Etalont, amit különleges alkalmakkor kínálnak és ajándékoznak oda, ezzel is népszerűsítik itthon és külföldön a települést, a Balaton-felvidéket, illetve a Balatonfüred-csopaki borvidéket, ahová tartoznak.

Englert Dezső, a Balatonfüred-csopaki borvidék és a helyi borklub elnöke arról beszélt, hogy a borversenyre 30 gazdától 60 minta érkezett, közülük 24 volt olaszrizling, ami a falu zászlósbora. Közülük hét gazda nyert el aranyérmet a versenyen, így az etalon az ő boraikból tevődött össze. Ezek a nedűk megfelelő savtartalommal rendelkeznek, többféle ételhez illenek, könnyű nyári, illetve nagyon finom ízű és illatú borok. Az etalont alkotó borokról a megjelent gazdák is beszéltek.

Az érdeklődők aztán meg is kóstolhatták a kitűnő paloznaki nedűket a bemutatón, a Mayer Blanka és Henter Ambrus alkotta Blankusztik Loop kellemes zenei aláfestése mellett.