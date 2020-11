Pluszterhet jelent a kereskedelemben dolgozóknak a rövidebb nyitva tartás

Az eladóknak nem lett kevesebb munkájuk amiatt, hogy a járvány okán hozott korlátozások részeként hamarabb bezárnak a boltok. Így ugyanis délutánonként nagyobb a forgalom. Már érzékelik a karácsony előtti bevásárlási láz okozta terhelést is.

– Az természetes a kereskedelemben, hogy legkésőbb november végéig, sőt, van ahol a hónap elejéig ki kell venniük az összes meglévő szabadságukat a munkavállalóknak. Az év hátralévő részében ugyanis szokás szerint nagyobb a forgalom az üzletekben.

Ilyenkor ez megkívánja, hogy minden dolgozó a pultok mögött legyen.

Az is érződik már, hogy elkezdték a karácsonyi ajándékok, kellékek beszerzését az emberek. Sokan épp azért nem hagyják ezt az utolsó pillanatra, mert tartanak attól, hogy a járványveszély miatt később ez nehezebb lesz, szeretnék elkerülni a zsúfoltságot. Több boltban ezért a szokásosnál korábban kitették a polcokra a szezonális termékeket, lehetőséget adva ezzel arra, hogy ne tömegben kelljen megvenni az adventkor népszerű árukat – sorolta Potyondi Antal, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének alelnöke.

Arról is beszélt, hogy a koronavírus miatt nem esett ki sok dolgozó a munkából ágazatukban, pedig veszélyeztetettebbek e tekintetben az átlagnál, naponta több száz, több ezer emberrel találkozhatnak.

Persze köztük is vannak olyanok is, akik családtagjuk – például gyermekük – megbetegedése, pozitív koronavírustesztje miatt karanténba kerültek. Az alelnök szerint ez annak köszönhető, hogy a boltokban – a vevők és az eladók védelmében is – minden szükséges óvintézkedést megtesznek, amit lehet.

Potyondi Antal és a KASZ Veszprém megyei titkára, Mürkl Mónika elmondta, hogy

korábban érdekképviseletük azt kérte, kétóránként tíz percet maszkviselés nélkül tölthessenek a kereskedelmi alkalmazottak, mert a védőeszközt viselve nehezebb a munka.

Több cégnél, áruházláncnál biztosítanak is nekik ilyen pihenőidőt. Ám azt is szeretnék elérni, hogy később erről központi intézkedés szülessen, ugyanis úgy tűnik, hosszú távon lesz szükség az arc ily módon eltakarására.

Annak örülnek, hogy a vásárlók e téren már jellemzően fegyelmezettebbek, jobban betartják az előírásokat, már nem sértődnek meg, ha például a pénztáros – kötelessége szerint – udvariasan megkéri őket arra, hogy a maszkot az orrukra is húzzák fel.

Az is kedvező, hogy a nyugdíjasok most már jellemzően olyankor mennek bevásárolni, amikor kevesebb a más korosztályból kikerülő vevő.

A sorban álláskor a javasolt távolságot viszont még most sem mindig tartják be az emberek, hiába segítik ezt a kasszánál felfestett vonalak is.

A szakszervezeti tisztségviselők beszámoltak arról, hogy az eladók pluszterhelését, ami az év végi hajtásból és a koronavírus-járványból is adódik, több helyen pluszjuttatásokkal ismerik el a munkaadók. Több cégnél már döntés született erről, máshol még tárgyalásokat folytatnak róla.

– Az üzletek kötelező korábbi bezárása is pluszterhelést jelent az eladóknak. Hiába rövidebb ugyanis a nyitvatartási idő, délután négy órától a hétórás zárásig nagyobb a forgalom, a hajtás. A munkaidejüket pedig jellemzően nem csökkentették a dolgozóknak, ugyanis miután a vevők elmennek, még rakodniuk kell, áruval kell feltölteniük a polcokat.

Több helyen pedig épp a délutáni zsúfoltság miatt a délutános műszakba érkezőknek korábban be kell menniük munkahelyükre.

Mindez Veszprém megyében mintegy kétezer munkavállalót érint, ennyien dolgoznak a kereskedelemben.