Régóta várt új járda készült el Márkón

Elkészült egy régóta várt márkói beruházás, amely a Petőfi utca két szakaszát érinti 400 és 340 méter hosszban.

Az utcában a meglévő járdaszakaszokat újították fel aszfaltburkolat kiépítésével. A 15,1 millió forintos projekthez a Belügyminisztérium 9,8 millió forint pályázati támogatást nyújtott, míg a helyi önkormányzat mintegy 5,3 millió forint önerőt biztosított a beruházáshoz.

A márkói önkormányzat a 740 méteres járda felújításhoz még további hatmillió forintot hozzátéve felújította a kimaradt 570 méteres szakaszt is az utcában, így az ófalu 60 éve készült járdái – melyeket annak idején a helyiek által öntött 40-szer 40 centiméteres kövekből raktak le – mostanra mintegy három kilométer hosszúságban teljesen megújultak, és aszfaltos burkolatot kaptak az elmúlt három esztendő során. Hartmann Antaltól, Márkó polgármestertől megtudtuk azt is, hogy az 1960-ban lerakott járdaköveket felszedték, és abból még mintegy ötezer darabot felhasználnak majd az vizes­árkok bélelésére. Ezek a munkálatok már el is kezdődtek a Viola utcában.

Márkóhoz kapcsolódó hír még, hogy engedélyeztetés alatt van a Viola utca összekötése a régi 8-as úttal. Az önkormányzat megvásárolta a korábban magánszemélyek tulajdonában lévő területet. Az iparterületekkel szemben, a falu szélén létesülő új bekötőút megépítésének azért van nagy jelentősége, mert ezáltal két irányból is megközelíthető lesz a település új része, és a jelenleg túlterhelt Kálvária utca forgalma megfeleződik – ezáltal lényegesen csökken a balesetveszély az óvoda, illetve a művelődési ház környékén.