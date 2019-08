Rekordév a Bahartnál: Az egymilliomodik komputast köszöntötték

Százezer forint értékű hajózási kártyát kapott ajándékba Kollár Józseftől, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatójától a mórahalmi Vass Dávid, aki barátnőjével, Rózsa Katával, és a lány testvérével, Sárával egymilliomodik utasként szállt fel idén a Kossuth Lajos kompra Szántódnál, augusztus 21-én.

A kártyaegyenleget a társaság által indított kompokra, és egyéb hajózási lehetőségekre, például séta-, és programhajókra, gyorshajókra is igénybe veheti a szerencsés fiatal, aki nagyon örült az ajándéknak. Azt mondta, még soha nem nyert semmit, így nagy meglepetésként érte az ajándék, amit 2020 végéig válthat be, illetve hajózhat le.

A csütörtöki átadáson kiderült, az egymilliomodik utas köszöntése a tavalyi évhez képest két nappal korábban történt a hajózási társaságnál. A kiemelkedő forgalmat hozó 2018-as évhez képest is több utas, illetve kerékpáros szállt fel a kompjaikra, amelyeken több járművet is szállítottak.

Kollár Lajos vezérigazgató kifejtette, a Bahart Zrt. kompközlekedését Szántódrév és Tihanyrév között tavaly több, mint 1,3 millió utas vette igénybe, amely a 2017-es kimagasló rekordévet is túlszárnyalta. Akkor mintegy 1,5 millió utast szállítottak. A Bahart idén is kiemelkedő forgalomra számít a kompközlekedésnél. Augusztus 21-ig 12 ezerrel, illetve másfél százalékkal több utast, kilencezerrel, három százalékkal több járművet, és négyezerrel, azaz hat százalékkal több kerékpárt szállítottak a kompok Szántódrév és Tihanyrév között 2018 azonos időszakához képest. Eszerint egymillió utast, 305 ezer járművet, és közel 66 ezer kerékpárost vittek a kompokon. A személyhajózást tekintve is bizakodók, már a közelmúltban elérték a félmilliós utas számot.

-A kompközlekedés egész évben üzemel a Balaton északi és déli partja között. Hasonlóan a személyhajózáshoz, a kompoknál is a nyári hónapok jelentik az igazi terhelést. A nyári hónapokban 17-18 ezer utast is szállítanak a kompok egyetlen nap alatt. Az eddigi rekord augusztus 18-án volt, amikor 18 ezer 530 utast szállítottak kompjaink – közölte Dónucz Lászlótól a Balatoni Hajózási Zrt. értékesítési és forgalmi igazgatója. Hozzátette, a kompok szeptember elsejéig közlekednek főidényi menetrend alapján. A forgalom szerint a társaság a menetrendet felfüggesztheti, és folyamatos átkelési lehetőséget is biztosít a két part között.