Rekordot dönthet nyáron a balatoni turizmus?

Folyamatosan emelkedik a leadott foglalások száma húsvét közeledtével, ez derül ki a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból, közölte megkeresésünkre a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Ezt támasztotta alá Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (BTE) elnöke és több balatoni szálloda illetékese is. Mint mondták, januárban 100 ezer új vendégéjszakát rögzítettek áprilisra, februárban a foglalások napi átlagos száma már 33 százalékos növekedést mutat, így jelenleg 518 ezer vendégéjszaka szerepel az NTAK-ban, ennek 34 százaléka a tavaszi szünetre érkezett. Jól látható, hogy a magyarok intenzíven tervezik utazásaikat. Összehasonlításképp tavaly áprilisban összesen 304 ezer vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken. Az áprilisi vendégéjszaka-adatok alapján eddig a Balaton áll a rangsor elején, ezt követően Budapest, Budapest környéke, a Mátra és a Bükk, illetve Bük és Sárvár térsége a legnépszerűbb úti cél. Az elmúlt hetekben elkezdődött a májusi és a nyári előfoglalási hullám is. Májusra eddig 625 ezer vendégéjszaka realizálódott az NTAK-ban, ez 11 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben a hónapban.

Böröcz István, a BTE elnöke azt mondta, mindenki ki­éhezett már a nyaralásra, amit a helyi szállodák visszajelzései is igazolnak. Márciusban több szálloda kinyit az üzleti célú vendégek miatt. – Azt tapasztaljuk, a Balaton idén is népszerű lesz, amit a tó vonz­ereje, kínálata garantál. Balatonfürednek kiemelkedő helye van az idegenforgalomban, egyebek mellett az épített környezet, a szolgáltatások terén, amelyek világszínvona­lúak. Tavaly az egyik legkedveltebb célpont volt a város, idén is erre számítunk – mondta az elnök.

A hotelek a jól működő egészségügyi protokollokat alkalmazzák, így biztonságosak a szálláshelyek. Továbbra is előírás lesz, amit a központi rendelkezések tartalmaznak, mint például a maszkhasználat, a távolságtartás. Mindenki abban bízik, hogy hamarosan megtörténhet a nyitás, a korlátozások enyhítése, feloldása.

– Tagjaink, akik szálláshellyel foglalkoznak, arról beszélnek, hogy június közepétől kezdődően a júliusi, augusztusi foglalások rekordot mutatnak – fogalmazott az elnök.

– Egyetlen dolgozót sem küldtünk el a járvány miatt – ezt Rádóczy Andrea, a balatonfüredi Hotel Silverine Lake Resort Balaton tulajdonosa, ügyvezető igazgatója mondta. Ők március 1-jén a gazdasági, oktatási, üzleti céllal utazó vendégeknek egyelőre 15, teljesen felújított szobát megnyitnak, és néhány apartmant, lakosztályt is. Egyebek mellett kinyitják az éttermet, a drinkbárt, ingyenes lesz a mélygarázs. Remélik, ha korlátozásokkal is, de húsvétkor ismét fogadhatnak szabadidős céllal érkező vendégeket.

Nem küldték el a dolgozókat az alsóörsi Laroba Hotelból sem, tudtuk meg Antal Bernadett-től, a szálloda menedzserétől. Mindemellett továbbra is nyolc órában alkalmazzák őket. A hotel jelenleg is fogadja az üzleti, gazdasági és oktatási céllal érkező vendégeket, ők nincsenek sokan, de minden vendég számít. Mindenki után alaposan fertőtlenítenek, és egynapos kihagyással adják ki újra a szobákat. Működik az étterem is, mivel ételkiszállítást is végeznek. A vendégek még óvatosak az előszezoni foglalásokat tekintve, de a nyár bizakodásra ad okot, a húsvéti és pünkösdi hosszú hétvége pedig már telt házas. Reményeik szerint júniusban megkezdődhetnek a céges, illetve oktatási célú rendezvények is. Az előzetes foglalások szerint a július és az augusztus jól alakul.