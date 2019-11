Rekordot döntött a Bakony Expóra látogatók száma

Vasárnap este bezárta kapuit a hatodik Bakony Expo, a rendezvény résztvevőinek száma meghaladta a 17 ezret.

– A rendezvényre évről évre egyre többen látogatnak ki, a mostani adat ezer érdeklődővel haladta meg a tavalyit, ami hatalmas siker számunkra – mondta el kérdésünkre Jakab Ibolya szervező. Idén a hal volt az expó fókuszában, így akváriumokban lehetett megfigyelni a térségre jellemző jószágokat, és a gasztronómiai kínálatban is meghatározók voltak a halas ételek.

A Veszprém Aréna küzdőterén mintegy 120 őstermelő és kézműves mester árusította portékáját péntek délutántól vasárnap estig, míg a csarnok előterében további húsz szakmai és civil szervezet állított ki. A rendezvényen a hétvége mindkét napján kulturális produkcióknak tapsolhattak a látogatók, és számos gyermekprogram színesítette az expót.

A Hajdu-Bihar megyei Tetétlenből érkezett és harmadik alkalommal vett részt a Bakony Expón a hústermékeket árusító Kövér Tanya. Sovák Tibor tulajdonos elmondta, főként mangalicából és házi sertésből készült termékeket árultak, de vadkolbászt- és szalámit, valamint szárnyas termékeket – libatepertőt, zsírt – is lehetett kapni a családi vállalkozás pultjánál. Tapasztalata szerint évről évre egyre több visszatérő vendégük van az expón, amelyben szerinte az is szerepet játszik, hogy a mangalicahús népszerűsége is növekszik. Ahogy a korábbi alkalmakkor, ezúttal is lehetőségük volt a vásárlóknak megkóstolni a termékeiket. Sovák Tibor szerint ez a lehetőség jár a fogyasztóknak, függetlenül attól, hogy végül vásárolnak vagy sem, mert mindenkinek más az ízlése, így más fűszerezés ízlik.

Idén a hal volt az expó fókuszában, így akváriumokban lehetett megfigyelni a térségre jellemző jószágokat, és a gasztronómiai kínálatban is meghatározók voltak a halas ételek. A kilenc vendéglátó taggal működő Megfőzzük Almádit Egyesület jóvoltából például emuból, libából, pontyból és harcsából készült ételeket, valamint szmókerben sült húsokat lehetett kóstolni. Márkus Ferenc, az egyesület egyik tagja, a Jóbarátok halsütöde üzletvezetője elmondta, a kóstolók mellett a Gasztro­udvarban az egyesület egységei a saját ételeiket kínálták, Márkusék sült halkolbásszal, keszeggel és balatoni halászlével készültek.

Vasárnap délután díjátadót is rendeztek, amelyen a látogatók szavazatai alapján az expó legszebb standja, a kedvenc termék és kiállító, valamint a Gasztroudvar legkedveltebb vendéglátóegysége elismerést is átadták.