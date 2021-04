Reneszánszát éli a Balaton az ingatlanpiacon is

Nincs annyi ingatlan, amennyire szükség lenne, bármit el lehetne adni, így az árak nagyon megnőttek. Sokan régebbi építésű nyaralót azért vesznek, mert a telek érdekes számukra, nem az épület, erről is beszélt a balatoni ingatlanokat érintő kérdéseinkre Nagy Nándor, az Otthon Centrum veszprémi vezetője és Ulrich Ábel, a Dream-Ing Ingatlaniroda vezetője, tulajdonosa.

Rádöbbentett sok embert a pandémia arra, hogy a Balaton kivételes környezete egész évben vonzó, így az ingatlanosok szerint lassan már nincs mit eladni a tónál.

– Hogyan alakult az ingatlanpiac a Balatonnál, különös tekintettel az elmúlt egy évre, a pandémiára nézve? Élénkült-e a forgalom?

N. N. Fokozódott az érdeklődés, és mintegy 10-20 százalékot mutat a forgalomnövekedés az elmúlt egy évben. Akik nem tudnak venni családi házat, de vágynak a hétvégi nyugalomra, vagy más környezetre a home office miatt, hétvégi házat vásároltak a Balaton-parti településeken.

U. Á. Megnőtt az ingatlanok iránti érdeklődés és a vásárlási kedv is a Balatonnál az elmúlt egy évben. Nincs annyi ingatlan, amennyire szükség lenne, bármit el lehetne adni, így az árak nagyon megnőttek. A pandémia nem befolyásolta negatívan a piacot, leszámítva a tavaly márciusi, áprilisi lassulást. Sokan megtorpanást jósoltak, ez nem történt meg. Idén tavasszal mintegy ötszázalékos áremelkedés történt. További drágulásra számítok, amivel többen nem értenek egyet. Sokan a hitelmoratórium lejárata után áresésre számítanak, ami szerintem nem történik meg.

– Házak vagy telkek iránt volt-e nagyobb érdeklődés?

N. N.: Főként házak, apartmanok iránt, de népszerűek a telkek is. Sokan régebbi építésű nyaralót azért vesznek, mert a telek érdekes számukra, nem az épület.

U. Á.: A házak és a telkek egyaránt kelendőek, de egyértelműen a házak oldalára billen a mérleg. Ezt jelzik a balatoni ingatlanirodák hirdetései is. Természetesen az ingatlanos is nagyobb hasznot tud realizálni egy-egy ilyen eladáson. Mivel a megfizethető házak száma csökken, így élénkül a lakások iránti érdeklődés is.

– Hol és milyen árfekvésű ingatlan iránt mutatkozott nagy kereslet?

N. N. Szinte minden iránt van kereslet, de jellemzően a drágább. Az emberek főként a tóparti, illetve az ahhoz nagyon közeli, vagy az olcsóbb, de a központtól távolibb, nyugalmas ingatlanokat keresik leginkább.

U. Á.: Főként az északi parton dolgozom, ahol a balatonfüredi, csopaki, balatonalmádi ingatlanok a legkapósabbak, de e települések árainak folyamatos emelkedése miatt a környező településeken is élénkült a vásárlói kedv. Megnőtt az igény például, a fűzfői, kenesei, akarattyai ingatlanok iránt is. Nagyon keresik a 100 millió alatti házakat, a felújítandó olcsóbb épületeket 30-40 millióig, és a megfizethető lakásokat. A befektetési célú vásárlások csökkentek, főleg magáncélra vásárolnak az emberek. A felkapottabb helyeken, mint Almádi, Siófok, Füred, Csopak nagyon nehéz ingatlanhoz jutni reális áron, mivel szinte csak extrém túlárazott lakásokat, házakat találni. A kevésbé felkapott helyeken van nagyobb esély a vásárlásra, de az árak ott is növekednek.

– Elsősorban melyik generáció vásárol. Hogyan néz ki a vevők összetétele?

N. N: Nagyobb arányban az idősebb generáció vásárol, így főként a fővárosiak, illetve a tó 100-200 kilométeres körzetében lakók, de az egész országból érkeztek vevők. Szinte csak magyarok vásároltak, elvétve akadt egy-egy német, de más nemzetiségű egyáltalán nem volt a tónál.

U.Á.: Főként a középosztály és az idősebbek vásároltak. A fiatalabbak inkább az olcsó lakásokat keresik, de nem egy megkeresésem volt fiataloktól, teljesen felújítandó házra 20 millió forintig.

– Nyaralónak vagy lakóháznak vásárolták-e az ingatlanokat? A pandémia miatt többen döntöttek úgy, hogy a tónál élnek tovább?

N. N. Nincs arra adat, hogy a vevők ténylegesen a tóhoz akarnak-e költözni. Második otthonként sokan vásároltak kisgyerekesek.

U. Á.: Főként nyaralónak vásárolják az ingatlanokat a Balatonnál. Sokan döntenek úgy, hogy a Balaton-parti élet mellett teszik le a voksukat, de ebben is közrejátszhat a vírushelyzet is. A befektetői célú vásárlás csökkent.

– Van-e még szabad ingatlan a Balatonnál, ha igen, hol?

N. N: Van még, de fogy a kínálat, főként a keleti medencében nehezebb most megfelelő ingatlant találni.

U. Á: Szabad ingatlant lehet találni a felkapott és a kevésbé ismert településeken is, de csillagászati árakon, így ezt csak a tehetősebb emberek tudják megfizetni. Az északi parton a legnagyobb kínálat házból van, majd a lakások, telkek és nyaralók következnek.