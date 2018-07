Roham indulhat a veszprémi albérletekért

Kevés a kiadó lakás a megyeszékhelyen, az egyetemistáknak emellett az egyre drágább bérleti díjakkal is szembe kell nézniük.

Évek óta túlkereslet van a veszprémi albérleti piacon, ezért az egyetemistáknak minél előbb el kell kezdeniük lakást keresniük, mondta kérdésünkre Ráski Tamás, a Nívó Ingatlanforgalmazó Szakértői Iroda vezető szakértője.

A szakember tapasztalata szerint a hallgatók többsége a ponthúzást követő napokban nekiáll albérletet keresni. A megyeszékhelyen évek óta kevés kiadó lakás közül válogathatnak a bérlők, az utóbbi időszakban a városban működő cégekhez érkező munkaerő is csökkenti az amúgy is szűk kínálatot, hívta fel a figyelmet a szakértő. Hozzátette, az amúgy is élénk keresleti oldal július végétől az egyetemisták miatt tovább élénkül.

Ráski Tamás elmondta, a túlkereslet hatására emelkedtek a bérleti díjak. Míg korábban 30–40 ezer forintért lehetett kivenni egy átlagos garzont, addig ma már a tulajdonosok 50–60 ezer forintot is elkérnek érte, míg a kétszobás lakásoknál 45–55 ezerről 65–80 ezerre emelkedtek a bérleti díjak az utóbbi években. A magas árak és a költségek megosztása miatt az egyetemisták gyakran közösen bérelnek nagyobb, három, esetleg egy plusz három félszobás lakást. Ezeknek az átlagos bérleti díja már százezer forint felett van. A szakember elmondta, az új lakások tulajdonosai kevésbé adnak ki egyetemistáknak, ahogyan azok sem hallgatókra számítanak, akik hosszú távon szeretnék bérbe adni az ingatlanjukat.

A többi egyetemi városhoz hasonlóan Veszprémben is a kampuszokhoz közeli, jó közlekedéssel rendelkező ingatlanok voltak a legkeresettebbek, Ráski Tamás úgy látja, a kevés kiadó lakás miatt már az a hallgatók legfőbb célja, hogy legyen egy megfelelő állapotú, megfizethető albérletük, az kevésbé fontos, hogy hol helyezkedik el.

A fővárosban egy egyszobás lakás havi bérleti díja átlagosan 96 ezer forint körül indul, míg a vidéki nagyvárosokban átlagosan 73 ezer forint. Budapesten az elmúlt tíz évben több kerületben megduplázódtak az árak – derül ki az Otthon Centrum friss albérleti körképéből.

Az MTI-nek kedden küldött közlemény kiemeli: a kereslet leginkább az egyetemi és főiskolai kampuszok környékére irányul.