Segítség a vállalkozások talpra állásához

Egyszerű, olcsó, támogatással kombinált non-profit mikrohitelprogram beindítását javasolja a kormánynak a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat, mely a bankihoz képest jóval kedvezőbb feltételekkel tudná támogatni az önfoglalkoztatók, családi vállalkozások talpra állását.

A koronavírus-járvány gazdasági hatásai már most húsba vágóak sokak számára – különösen igaz ez a kis családi vállalkozások és az önfoglalkoztatók számára, ahol az egész megélhetésüket jelenti a cég működése. Biztosan sokan lesznek olyanok is, akik elveszítik állásukat a járvány miatt, és az újrakezdés lehetőségét jelentheti a vállalkozóvá válás. Számukra dolgozott ki egy gazdaságélénkítő csomagot Szekfü Tibor, a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat elnöke, aki egyben a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöke is.

A javaslat már a Varga Mihály pénzügyminiszter vezette gazdaság-újraindító akciócsoport előtt van, melyet Orbán Viktor miniszterelnök hívott életre a járvány gazdasági hatásainak kezelése érdekében.

Az akciócsoport javaslatokat gyűjt a gazdasági élet szereplőitől, és ezt a lehetőséget ragadta meg Szekfü Tibor egy új, állami finanszírozású, non-profit vállalkozói mikrohitel­program kidolgozására.

– A válság nyomán nehéz helyzetbe jutott mikrovállalkozások újrakezdésének megsegítésére fordítható, támogatással kombinált mikrohiteltermékek finanszírozását javasoljuk a kormánynak. Az új vállalkozói mikrohitelprogram a bankinál jóval kedvezőbb feltételekkel, alacsonyabb garanciákkal tud segítséget adni a kis cégek, az önfoglalkoztatók számára – mondta Szekfü Tibor.

Az új hitelalap működtetésére a javaslat szerint nyolcmilliárd forintot kellene elkülöníteni, és a hitel közvetítői a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok, a magyar mikrofinanszírozási hálózat tagjai lennének.