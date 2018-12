Sikeres évet zárt Nemesvámos

Rengeteg pozitív dolog történt 2018-ban, ezért is gondoltuk, hogy meghívjuk azokat, akik segítettek abban, hogy Nemesvámos most itt tart.

Büszke vagyok az itt élőkre, az itt dolgozókra, az itteni civil szervezetekre, hiszen ezt együtt értük el – nyilatkozta a polgármester.

A társadalmi-, civil-és sportélet képviselői, polgármesterek, vállalkozók, vállalatvezetők, az egyházak képviselői, valamint a sajtó munkatársai is részt vettek azon az évzáró fogadáson, amelyet a község önkormányzata szervezett a polgármesteri hivatalban. Sövényházi Balázs polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy nagyon sikeres évet zárt a település és azokhoz a beruházásokhoz, amelyek megvalósultak Nemesvámoson, kellettek azok az emberek is, akik eljöttek hozzájuk erre a vacsorára. A fogadáson levetítették azt a Veszprém Televízió által készített kisfilmet, amely összefoglalta a 2018-as esztendő legfontosabb történéseit. Felidézték az új óvoda átadását, a sportcsarnok és a hűtőház alapkőletételét, vagy például a Hurka és lencsefesztivált.

A polgármester elmondta azt is, hogy nem állnak meg és 2019-ben is folytatódnak a fejlesztések a faluban. Tervezik az iskola melletti tornaterem megépítése, a napokban nyert a település egy TAO-s pályázaton, amelynek segítségével a január végére elkészülő új sportcsarnokot tovább bővítik egy 170 négyzetméteres rekreációs térrel, amelyben konditerem, infra-és finnszauna, merülő dézsa és szertár is helyet kap majd. Folytatódnak jövőre az útberuházások, az ivóvízcsőcsere és a régi óvodát bölcsődévé alakítják, ahol 36 kisgyermeket fogadhatnak majd.

Az évzáró fogadáson Hatás Andrea és kis tanítványai szórakoztatták zenés műsorukkal a vendégeket, majd az ízletes, nemesvámosi alapanyagokat is tartalmazó vacsora után, meglepetés vendégként Galambos Ferenc bűvész varázsolta el a közönséget.

