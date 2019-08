Sikerszakmát szeretne? Mutatunk egyet!

A magyar online kereskedelem valódi sikertörténetet írt az utóbbi években.

Az évi 17 százalék körüli bővülés komoly lehetőséget tartogat a szegmens szereplői számára, azonban a verseny is tovább erősödik. A hazai e-kereskedelem képe folyamatosan változik; komoly kihívások várnak a szereplőkre.

A szektor összesített bevétele hozzávetőlegesen 425 milliárd forint, ami 17 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. A környezet tehát rendkívül kedvezőnek tűnik a kereskedők számára, ráadásul előnyösek a feltételek az új belépők számára is. De valóban igaz ez a gyakorlatban?

A hazai e-piacot jelentős mértékben érinti az árverseny. Ráadásul a magyar vásárlókat kifejezetten árérzékenynek bélyegezzük, holott általában az online vásárlókról mondható el ugyanez. Ennek a magyarázata abban rejlik, hogy az ár-összehasonlító oldalaknak köszönhetően könnyedén megtalálhatják a legjobb ajánlatokat, ráadásul Magyarországon is elindult a Google Shopping, ami a találati listán jeleníti meg a releváns terméktalálatokat. A relatív drága ár-összehasonlítók mellett megjelentek az ingyenes szolgáltatások is, amelyek jó lehetőséget biztosítanak a korlátozott lehetőségekkel rendelkező webáruházak számára is.

A szakértők gyakran óvva intik a piac kisebb szereplőit az árversenytől. Ennek a magyarázata elsősorban abban rejlik, hogy a nagy szereplők gyártói és beszállítói kapcsolatai révén olyan mértékű leárazásokat képesek biztosítani, amiket a kis erőforrásokkal rendelkezők aligha… Számukra a réspiacok megtalálása, illetve a szolgáltatásfejlesztés nyújt kiváló lehetőséget. Rengeteg jó példát láthatunk arra, hogyan vált egy specializált webshop igazán sikeressé.

A piac közepes méretű szereplői olykor-olykor megpróbálkoznak beleszólni az árversenybe, azonban jól tudják, hogy kétélű fegyver van a kezükben. Mivel a leárazásokat saját maguk kénytelen finanszírozni, illetve támogatni, így a profitrátájukat kénytelenek kockáztatni. Amennyiben a megnövekedett érdeklődést és eladásokat nem tudják tartós eredményre váltani, akár jelentős mértékben veszíthetnek a profitrátájukból, így a szolgáltatásfejlesztésüket kockáztatják, ami további lemaradást eredményezhet…

Részben ez a magyarázata annak, hogy egyre több hazai webáruház a külföldi terjeszkedésben látja a megoldás kulcsát. Eredményes piacnyitást azonban a piacvezető webáruházak körében láthatunk; az Extreme Digital számos külföldi webáruházzal rendelkezik, a piac kisebb szereplői egyelőre a magyar piacra fókuszálnak. Szakértők szerint ez azonban megváltozhat. Egy jó exportterv, versenyképes logisztika és erős marketing birtokában a hazai e-kereskedők sikeressé válhatnak a külpiacokon is.