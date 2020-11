Sok mindent megváltoztatott a vírushelyzet – Túlélésre készülnek a vállalkozások

A járványhelyzet miatt egészen közel csapkodnak a villámok, az utóbbi hetek történései átrendezték a gondolatokat, ezért nehéz konkrétumokkal szolgálni a vállalkozások helyzetével kapcsolatban. Mindenki bezárkózik egy kicsit, és sodródik a járványhelyzet miatt kialakuló, és jelenleg megjósolhatatlan kimenetelű árral.

A kamara elnöke úgy véli, a gazdaság mindegyik szereplője dolgozni akar, illetve dolgozni szeretne, de nagyon nehéz megítélni most, hogy hogyan alakul a jövő.

– Azt gondolom, a veszprémi vállalkozások zöme még viszonylag jobb helyzetben van, mint az ország más részein lévők, mert vannak a vírushelyzetnek nagyon kitett vállalkozások. A megyeszékhelyen az iparosok egyelőre figyelik, hogy a német és egyéb piacokon mi fog történni, mert mint beszállítók annak függvényében tudnak majd dolgozni. Ha az autógyártók csökkentik a termelésüket,

akkor akarhat itt akárki akármit csinálni, egyszerűen nem lesz rá módja

– vélekedik Markovszky György, aki szerint, mint a beszállítói lánc harmadik-negyedik rendű szereplői, nagyon függünk a nagy piacoktól.

– A Balaton-parti vendéglátás és a turizmus területén az aktivitás a nullával egyenlő. A betegség terjedése miatt egyre óvatosabbak az emberek, emiatt folyamatosan szűkül a piac, a szolgáltatásokat igénybe vevők köre. Túlélő szerepre készülnek a vállalkozások, a családok és az egyének is, mert valahogy túl kell élni ezt a nagyon nehéz, várhatóan másfél-két hónapot.

A nemesvámosi Vesz-Mont 2000 Kft.-nél félnek a mától, de bíznak a jövőben.

– A munkahelymegóvó gazdasági intézkedések révén, állami segítséggel, a fejlesztésekre koncentrálunk és egy csarnok építésébe kezdtünk. A dolgozóinkat pedig igyekszünk abba az irányba terelni, hogy minél kevesebbet menjenek közösségbe, próbálják megóvni az egészségüket a rendszer és a gazdaság működése érdekében. Jövő év második felétől pedig már komolyabb fellendülésre számítunk – nyilatkozta Zentai Tibor. A Vesz-Mont 2000 Kft.-nél a járványhelyzet első hulláma idején, már márciusban átálltak a két műszakos munkarendre. A dolgozókat két csapatra osztották, az egyik délelőtt járt munkába, míg a másik délután. A műszakváltások közötti félórás szünetben pedig fertőtlenítettek, takarítottak az üzemben.

Minden területen felezték a létszámokat és fél kapacitással tevékenykedtek,

hogy ha valamelyik részlegen probléma adódna, akkor a csapat másik fele vihesse tovább a munkát. Június elsejéig dolgoztak ebben az ideiglenes rendszerben. Két kollégájuk azonban a külföldi kiküldetésük során elkapta a vírust, de szerencsére gyorsan és gond nélkül túljutottak rajta. Ennek ellenére további szigorítások történtek az üzemben, ezért az egyes területeket még jobban elkülönítették egymástól, és még több fertőtlenítőpontot iktattak be.

A nyár elején örültek, hogy minden visszatérhetett a régi kerékvágásba, de augusztus második felétől már ismét jelentkeztek a problémák. A második hullám érkezése óta kizárólag maszkban és fertőtlenítés után lehet bemenni az üzembe. Mivel sok a tanuló, kötelezően bevezették a lázmérést is műszakkezdéskor. A járvány más területeken is hozott változást. Például a korábban sokat utazó értékesítők munkájában a személyes találkozásokat felváltották az online megbeszélések.

– Ez új dolog volt, amit meg kellett tanulnunk és hozzá kellett szoknunk, de kiderült, ez nem is olyan rossz. Korábban ugyanis ezek a kollégák egyik helyszínről a másikra utaztak, és a munkaidejük jelentős részét utazgatással töltötték. Ezek az idők most lecsökkentek, és nagyon sokszor a megbeszélések hatékonysága nem veszett el, ezért üdvözöljük ezt a rendszert, s úgy látjuk, hogy a későbbiekben is megtartható lesz – értékeli a vírushelyzet egyik költséghatékony hozadékát Zentai Tibor ügyvezető, aki alapvetően azért a személyes találkozások híve.

Kiderült, hogy vevői oldalról is sok olyan óvintézkedés történt, amely

megnehezíti a legyártott berendezések leszállítását, beüzemelését.

A cég exporttevékenysége során nehezebb lett a helyszíni szerelések megvalósítása, mert mindkét fél részéről érezhető egyfajta aggodalom a járványhelyzet miatt. Ráadásul nem mindenhol ismerik pontosan a jogszabályokat, ezért egy-egy határátlépésnél is előfordulhatnak problémák.

A társaságnál a szellemi dolgozók esetében megoldható az otthoni munkavégzés egy-egy külföldi út után, ugyanakkor a fizikai állománynál ez nem valósítható meg, és ez nehézséget okoz. Viszont a dolgozók nem feltétlenül külföldön fertőződhetnek csak meg, hiszen mindenkinek vannak családtagjai, akik különböző közösségekbe járnak, így megvan a veszélye annak, hogy otthonról bevigyék a fertőzést a céghez.

– Változtattunk az intézkedéseink egy részén, és megpróbálunk abba az irányba menni, hogy a cég működőképessége megmaradjon – teszi hozzá az ügyvezető, aki elmondja azt is, hogy bár az árbevételük mintegy 20 százalékkal csökkent tavalyhoz képest, ennek ellenére bizakodóak. A cég jövőbe mutató tevékenységet folytat, főleg az autóipari beszállítócégek számára, és a tapasztalat az, hogy az autógyárak a válságok idején fejlesztenek a legtöbbet. Ezért a nemesvámosi cégnél abban bíznak, hogy ha túljutunk a nehézségeken, akkor a 2022–2023-as évek már komoly fellendülést hozhatnak. Az autógyártók a kereslet visszaesése után nagyobb szeletet akarnak majd szerezni a piacon, ezért fejleszteni fognak, és ebben nagy szerepe lehet a Vámoson gyártott célgépeknek, automatáknak is. Addig azonban túl kell élni ezt a nehéz időszakot.