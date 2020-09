Sok vendég választotta a balatoni strandokat

A vírushelyzet miatt többen választották idén a balatoni nyaralást, mint a külföldit, ez látszik a strandok bevételein is.

A balatonedericsi strand tavalyi évi rekordforgalma közel 23 millió forint volt, ezt ebben az évben túlszárnyalták: több mint 37 milliós bevételre tettek szert. Az összeg több mint 60 százalékos forgalomnövekedést jelent a tavalyi évhez képest – tudtuk meg Papp János polgármestertől.

– Ezt az eredményt még jobban kiemeli az a tény, hogy a legtöbb strandnak a tavalyi évhez képest 10-20 százalékkal kevesebb bevétele lett. Mi ezt a fantasztikus számot a járvány, a rossz időjárás és a kevés külföldi turista ellenére értük el. Emellett a strandunk értékelését és ismertségét is országszerte növelni tudtuk. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény, mely a további munkánkban motivál bennünket. A nyári idegenforgalmi szezon elején megcélzott 50 millió forint strandi bevétel számomra a nyár elején utópisztikusnak tűnt, de utólag látom, hogy nem volt az – mondta Papp János.

Ha jobb lett volna az időjárás, és nem szól közbe a vírushelyzet, akkor a strandi belépőkből és bérleti díjakból befolyt összeg elérhette volna az 50 millió forintot Balaton­edericsen.

– Jó érzés tudni, hogy a jövőben ez az összeg is realizálódhat, mert Balatonedericsnek szüksége van minden bevételre – mondta Papp János polgármester. Hozzátette, hogy a település fejlődni szeretne, ehhez pedig pénzre, illetve további támogatásra van szüksége. – Úgy érzem, és a számok is ezt igazolják, hogy Balaton­ederics önkormányzata hatékonyan tudta felhasználni a rendelkezésre bocsátott, a Magyar Turisztikai Ügynökségtől kapott támogatást és a befektetett forrással valóban azt az eredményt értük el, amit szerettünk volna – mondta Papp János.

Révfülöpön, bár két héttel később nyitott a strand a szokásosnál, a tavalyi árakon dolgozva szinte fillérre pontosan ugyanaz a bevétel volt az idei nyáron is.

– A tavalyi év látogatószámához hasonlítva idén kevesebb vendégünk volt a strandon – nyilatkozta lapunknak Szigliget polgármestere, Balassa Balázs. – Ennek több oka is volt. A nyár elején a szabályozásnak megfelelően csökkentett létszámban engedtünk be fürdőzőket a strandra. Miután enyhítettek a szabályozáson, az időjárás nem kedvezett a strandolásnak. Az augusztus hozta a szokásos forgalmat, így összességében elégedett vagyok a strandbevétellel. Annak ellenére, hogy az elmúlt évvel ­összehasonlítva kevesebb vendég jött, a tervezett bevételt hozta a strand – mondta a polgármester.

Örömmel beszélt az egy évvel ezelőttihez képest húszszázalékos forgalomnövekedésről Filep Miklós. Zánka polgármestere szerint ez főként annak köszönhető, hogy valóban többen választották idén a balatoni nyaralást, mint a külföldit. Másfelől szerinte a népszerűségben közrejátszhatott az is, hogy jelentős beruházásokat valósítottak meg. Így büszkék rá, hogy elsőként végeztek a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt pályázati feladatokkal, baba-mama öltözőket alakítottak ki, illetve újítottak fel, kihelyezték az eligazodást segítő táblákat, a vízhez új lépcsőket tettek ki, öltözőépületeket építettek. A háromhektáros zánkai fürdőhelyet június 10-től nyitották meg, illetve attól kezdve fizetős, és ez volt a jellemző egészen augusztus végéig. Az említett időszak előtt és után közparkként üzemel a strand, ahol az elmúlt hétvégén is annyian pihentek, fürdőztek, mint egy nyári napon.

A kialakult helyzet miatt kiemelten kezelték a fürdőhelyen az egészségügyi biztonságot, így egyebek mellett fertőtlenítették a mellékhelyiségeket, és több helyen kézfertőtlenítőket helyeztek el. Mindkét bejárathoz elektronikus beléptetőszámlálót tettek ki, ami a Nemzeti Népegészségügyi Központ által jóváhagyott létszámot rögzítette, eszerint egy időben 2700 ember tartózkodhatott a területen. A zánkai strand népszerűségében nagy szerepet játszott az is, hogy a Böhmné Kocsis Szilvia vezette Faluház egész nyáron mindennap érdekes, vidám programokat szervezett. Így egyebek mellett vízi torna, kézműves-foglalkozás, sokféle gyerek- és kulturális program, táncház, fúvósmuzsika, kisebb koncertek tették tartalmassá vendégeik pihenését.

– Nehezen indult a strandszezon, talán nem is annyira a koronavírus-helyzet, mint inkább az időjárás miatt. Persze azt éreztük, hogy elfogyhatott az emberek szabadsága, mert a hét első napjai végig gyengébbek voltak, aztán a hétvégéken erős forgalom lett, kivéve, ha rossz volt az idő, mert akkor nem jöttek strandra, mást csináltak az emberek. Igaz, fogyott bőven a heti- és szezonbérlet is, bár ebben talán annak is szerepe volt, hogy a Covid miatti létszámkorlátozástól megrémültek az emberek és így akarták biztosítani a helyet maguknak – kezdi Somlai Ágnes, Balatonalmádi önkormányzatának strandreferense.

Balatonalmádiban a Wesselényi strand bonyolítja a legnagyobb forgalmat, Buda­tavára főként a helyiek járnak, a káptalanfüredi kis- és nagy­strandra pedig a környező nyaralóövezetből érkeznek legtöbben. Ennek megfelelően a Wesselényi strandon a legnagyobb a forgalomingadozás, a többi fürdőhely látogatottsága állandóbb.

– Az augusztus átlagon felüli volt és így sikerült kompenzálni a júniusi lemaradást. Végül a bevételek a tavalyinak megfelelően alakultak, de ebbe a szezon eleji kis áremelés is besegített. A strandok nyitása előtt megfigyelhető volt egyszer algásodás, de szerencsére ezt egy-két nap alatt kifújta a szél az öbölből és megszűnt a probléma, később már nem okozott gondot. A hínárt virágzáskor vágattuk, nagyobb gondot ez sem jelentett – tette hozzá Somlai Ágnes.

Szeptember 15-től a strandok nem üzemelnek, saját felelősségre a többi közterülethez hasonlóan továbbra is nyitva vannak, látogathatók. Nagyobb felújítás az ősz második felében kezdődik majd, egy nyertes Kisfaludy 2030 pályázatnak köszönhetően.

A strandokon családi mosdókat alakítanak majd ki, hogy a kisgyerekes szülőknek ne okozzon problémát gyermekük mellékhelyiségbe kísérése.