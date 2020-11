Sümegi szálloda: maradnak a dolgozók, átfoglaltak a vendégek

Megértően fogadtuk, hogy kormányzati döntés alapján a szállodák egy hónapon át csak üzleti céllal érkezett vendégeket fogadhatnak, ezt mondta Böjte Éva, a sümegi Hotel Kapitány igazgatója. Szerinte a kormányzati lépésre szükség volt az ország egészségi biztonsága érdekében. Minden vendégük elment kedden, mert az üzleti út náluk nem jellemző.

-Nehezen éltük meg, de úgy érezzük, a szállodák szerdai bezárására, illetve arra, hogy ne fogadhassanak turisztikai céllal érkezett vendéget, szükség volt, hogy ne legyen súlyosabb a járványhelyzet az országban. Azt reméljük, meglesznek a bezárás eredményei, vélekedett Böjte Éva. A sümegi hotel igazgatója hozzáette, számítottak erre a lépésre, miután figyelték a hazai járványhelyzettel kapcsolatos eseményeket, illetve azt, hogy Ausztriában is bezártak a hotelek. Úgy mondta, a lépést nagyon megértően fogadták a vendégek is, kedden a 154 szoba negyven százaléka foglalt volt, és estig mindenki elment. Azokkal, akik most, illetve a közeljövőben érkeztek volna, felvették a kapcsolatot, és a legtöbb vendég későbbi időpontra, főként jövő év elejére tette át a foglalását.

-Optimisták vagyunk a jövőt illetően vendégekkel és dolgozóinkkal együtt, mindenki abban bízik, hogy a helyzet mielőbb rendeződik, jegyezte meg Böjte Éva. Náluk a lovagi torna szereplőivel együtt 150-n dolgoznak, és mindenkit megtartanak. A dolgozók most elsősorban a karbantartással kapcsolatos munkákat végzik el, illetve készülnek egy teljesen új lovagi tornára. Ebben a hotelben már most készen állnak a decemberi újranyitásra.

Az igazgató üdvözli, miszerint a november 8. és a december 8. közötti foglalások nyolcvan százalékét megtéríti a kormányzat. Böjte Éva örömmel szólt arról, a hotelben mindig odafigyeltek a takarításra, illetve a fertőtlenítésre. Így például arra is, hogy a megüresedett szobákba ne helyezzenek el azonnal vendéget, így azt alaposan kiszellőztetik, átfertőtlenítetik. Mindenki maszkban dolgozott, és az alkalmazottak hőmérsékletét érkezéskor és napközben is mérték, a recepcióra pedig plexifalat helyeztek el.