Szabadtéri helyszínen rendezik a Bakony Expót

Idén is megtartják a Bakony Expót, a rendezvény november 13-tól 15-ig várja a látogatókat a Veszprém Aréna előtti téren.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a veszprémi önkormányzat fontosnak tartja, hogy erejéhez és a rendelkezésre álló eszközeihez mérten minél nagyobb segítséget nyújtson a nehéz helyzetbe került helyi és környékbeli termelőknek, vállalkozásoknak, ezért döntöttek úgy, hogy ebben az évben is megrendezik a már hagyománnyá vált Bakony Expót, közölték a szervezők. Hozzátetté, a napi szükségletek biztosítása érdekében a jelenlegi helyzetben is mindenki kénytelen zárt terekben működő boltokban, piacokon vásárolni. Ezekhez képest kisebb kockázatot jelent egy szabadtéren, megfelelő szabályok meghatározásával és szigorú betartatásával megszervezett vásár, ahol a gazdasági túlélésért küzdő környékbeli termelők, vállalkozók eladhatják az általuk megtermelt egészséges élelmiszereket és jó minőségű egyéb kézműves termékeiket. A szervezők lapunknak küldött közleményükben kiemelték, miután a járvány gazdasági hatásai a lakosságot is érintik, ezért a Bakony Expo a belépőjegy árát 400 forintra csökkentik, míg a 14 év alatti gyermekek ezúttal is ingyen léphetnek be a rendezvényre.

Sövényházi Balázs főszervező elmondta, a rendezvényen a korábbi években megszokott széles és minőségi termékkínálat lesz elérhető. A látogatók többek között tejtermékek, húskészítmények, mézek, borok, pálinkák és számos egyedi kézműves termék – ékszerek, textíliák, kerámiák, fazekasáruk – közül választhatnak. Kiemelte, a rendezvény fókuszában idén a gomba áll, ami a rendezvény gasztronómiai kínálatában is hangsúlyos szerepet kap, ugyanis a séfek alapanyagként felhasználják egyik-másik népszerű fajtát. A rendezvényre kilátogatók a vásárlás és kikapcsolódás mellett a Kormányablak busznál hivatali ügyeiket is elintézhetik, valamint ingyenes egészségügyi szűrővizsgálaton is részt lehet venni.

A járványhelyzetre tekintettel a rendezvény helyszíne ezúttal a Veszprém Aréna előtti tér lesz, melynek nyitottsága, a megvalósuló óvintézkedések, és azok betartásának folyamatos ellenőrzése garantálja az egészségügyi kockázat minimalizálását. Belépéskor kötelező a testhőmérséklet mérése és a kézfertőtlenítés. A rendezvény területén az árusítók és a látogatók, vásárlók számára egyaránt kötelező lesz a maszk előírásszerű használata is.

A szervezők hangsúlyozottan kérik, hogy aki nem érzi magát egészségesnek, vagy bizonyítottan fertőzött személlyel került kapcsolatba az elmúlt két hétben, az ne vegyen részt a rendezvényen. A rendezvény sikeréhez minden résztvevő támogatását kérik, egyben remélik, hogy ez lesz az egyetlen, ilyen nehéz helyzetben megrendezett Bakony Expo. Megjegyezték, a szervezők folyamatosan figyelemmel követik a jogszabályi változásokat, amennyiben szükséges, a rendezvényt érintő változásokról tájékoztatást adnak közösségi oldalukon, honlapjukon.

A Bakony Expo november 13-án, pénteken 14-19 óráig, szombaton 9-19 óráig, vasárnap 9-18 óráig várja a látogatókat.