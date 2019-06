Szakmai napot és jubileumi ünnepséget tartott a Vesz-Mont

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Vesz-Mont 2000 Kft.

A sikeres, országosan is elismert cég szakmai napjának és jubileumi ünnepségének az új nemesvámosi sportcsarnok adott otthont, de a programban szerepelt üzemlátogatás és szórakoztató program is.

A vevőit és a beszállítóit hívta meg a nemesvámosi cég a jubileumi ünnepségére, amelyen részt vett a térség országgyűlési képviselője is, és jelen voltak a település vezetői, helyi vállalatok és az iparkamara képviselői is .

– Alapvetően szerettünk volna egy kis impulzust adni abból, ahol most tartunk. A gyártóbázisunkon, az üzemünkben nagyon sok olyan berendezés láthattak a vendégeink, amely a magyarországi piacvezető szerepünket csak erősíti. Ebben a csodálatos sportcsarnokban pedig kaptak egy kis összefoglalót az elmúlt 20 évünkről és vázoltuk azt is, hogy milyen irányba szeretnénk eljutni a segítségükkel – mondta el kérdésünkre Zentai Tibor. A Vesz-Mont 2000 Kft. ügyvezetője kitért arra is, hogy a céljuk az, hogy a következő 20 évben is ők szolgáltassák a partnereik számára azokat a magas színvonalú és magas műszaki tartalmú berendezéseket, amelyeken nagyon sok dolgozónak adhatnak majd munkát. Emellett szeretnék, ha a célgépépítés egyik nívós képviselőjeként, a cég neve idővel fogalommá válna az ország határain túl is.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő gratulált az egykor öt fővel induló társaságnak, amely napjainkra már 170 dolgozót foglalkoztat, a cégcsoportja pedig 300 családról gondoskodik. – Ezt csakis kitartó, minőségi, csapatmunkával lehetett elérni, ami a Vesz-Mont Kft-nél megvan. Az emberek hozzáadott értékével jutottak el idáig, hiszen nagyon sok innovatív fejlesztésük van, amire nemcsak Magyarországon, de a nemzetközi piacon is felfigyelnek – fogalmazott a képviselő.

Kiemelte Zentai Tibor szerepét, aki nem csak a vállalatirányításban jeleskedik, hanem fontos a társadalmi szerepvállalása is, hiszen a Bajnok Diák Sportegyesület elnöke és emellett a VEDAC -nál pallérozza az ifjú tehetségeket. Sövényházi Balázs polgármester hozzátette még, hogy az, hogy a cégcsoport központja Nemesvámoson van, komoly adóbevételt jelent a településnek, mivel az öt legnagyobb adózó között már ott van a Vesz -Mont is.Ráadásul egy olyan cégvezető áll a vállalkozás élén, akire nemcsak a munkavállalói számíthatnak mindig, hanem a község is. A jubileumi ünnepségen fellépett a Grácia Hegedű-trió, valamint Koloszár Csilla pánsípművész is.