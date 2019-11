Számos érdeklődő tekintette meg a korszerű ajkai napelemparkot

Jelentős érdeklődés közepette a lakosság egy hivatalos bejárás keretében a tósokberéndi városrész határában a sikeres beruházásként elkészült nap­elemparkot tekintette meg a közelmúltban.

A felnőttek mellett diákok is részt vettek a napelempark bejárásán. Rendhagyó fizika­óra keretében, a Bánkiból, a Bródyból és a katolikus iskolából érkeztek tanulók, hogy tanáraik kíséretében minél több ismeretet szerezzenek a napelemek működéséről. A napelemeket a rekultivációt végző Biomass Kft. ügyvezetője, Kovács Kálmán mutatta be, de Nemes Tibor a cég helyi vezetője is készségesen válaszolt a megújuló energiaforrás kapcsán feltett kérdésekre.

A bejárás résztvevői megtudták, hogy az elkészült napelempark barnamezős beruházással valósult meg, ami azt jelenti, hogy nem vontak ki zöld területet a gazdaságból. Újrahasznosítással alkalmassá tett területet használtak fel a napelemek telepítésére. A beépített 17 280, 270 wattos 30 fokos dőlésszögű napelem 144 darab 30 kilowattos inverter, azaz áramátalakító öt inverterkonténerben és öt transzformátorállomás felhasználásával 4,6 megawatt beépített kapacitást eredményez. A beruházás a szakemberek szerint 8-10 év alatt térül meg. A Veszprémben készített napelemek, beépített panelek élettartama 25 év. A beruházást kizárólag magyar kivitelezéssel valósították meg.

A városvezetés támogató hozzáállásának is köszönhetően a vártnál három hónapnál hamarabb elkészült a nap­elempark. Áramtermelés már augusztus 21-e óta folyik. A bejárás alkalmával a rekultiváció kérdésköre különösen foglalkoztatta a lakosságot. Érdeklődve hallgatták, hogy az újraművelés, egy terület újrahasznosításra való alkalmassá tétele hogyan működik ez esetben. A környéken élőket érő káros környezeti hatások feltehetően a munkák befejezésével meg fognak szűnni. A folyamat hosszú, de sokat javít a helyzeten, hogy a házakhoz közel eső területre telepítették a kiserőművet.

A tereprendezési munkákat követően a tervek szerint idővel, energetikai hasznosításra alkalmas, mintegy öt-hat hektárnyi területen, fatelepítést végeznek.