Szeptember végén kezdődik a betakarítás Veszprém megyében

Tavaly kedvezően alakult a kukorica termésátlaga, ezzel szemben idén van, ahol annak is örülnek majd, ha az előző esztendő hozamának felével kalkulálhatnak.

A kukorica tavalyi hazai termőterülete megközelítőleg 900 ezer hektár volt, a 8,3 tonnás hektáronkénti termésátlag pedig 24,6 százalékkal magasabbnak bizonyult a 2017-es adatoknál – számolt be a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hibridkukorica-vető­magot 2018-ban 27 400 hektáron termeltek, a termésátlag hektáronként 3,4 tonna volt, 20 százalékkal több, mint 2017-ben. Nagy András (képünkön) malomsoki gazdálkodó elmondta, a tavalyi rekord­termést idén valószínűleg nem szárnyalják túl a hozamok.

A silókukorica termésátlaga hektáronként 30,7 tonna körül alakult, ami 15 százalékkal több a 2017-es mennyiségnél. Az idei vetőterület nőtt, több mint 960 ezer hektárt tesz ki. Az Agrárszektor tájékoztatása szerint a nyári hőhullámok ugyan rontottak a búza, a tavaszi árpa és a tritikálé várt termés­eredményein, viszont javultak a napraforgó és a kukorica terméskilátásai.

Az Európai Bizottság előrejelző rendszere szerint a kukorica becsült hozama 4,1 százalékkal magasabb lehet az ötéves átlagnál, 7,77 tonna hektáronként. Silókukoricában 6,7 százalékkal lehet jobb a becsült átlag, 30,4 tonna hektáronként. Nagy András malomsoki gazdálkodó elmondta, átlagos kukorica-vetésterületük 30-40 hektárt tesz ki a 2000-es évek eleje óta működő családi gazdaságban.

– A tavaszi vetés zökkenőmentes volt, a számottevő májusi esőzés azonban hátráltatta a növények fejlődését, nagyon sok a lapos területünk, emellett a csapadék a növényvédelmet is korlátozta. A vízösszefolyások nem tettek jót a növényeknek, akárcsak az ezt követő nyári szárazság. Most is ez jelenti a gondot – mutatott rá.

Megjegyezte, a tavalyi rekordtermést idén valószínűleg nem szárnyalják túl a hozamok, sőt van, ahol az előző évi eredmények felére számítanak csak. A betakarítást várhatóan szeptember végén kezdik a régióban – persze csak akkor, ha az időjárás is úgy akarja.