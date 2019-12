Szilveszteri műszak a felszolgáló, az énekes és a taxisofőr szemszögéből

A legtöbben szeretteik, családjuk és barátaik körében töltik az óesztendő utolsó és az új év első perceit, vannak azonban olyan foglalkozások, amelyekben ilyenkor is dolgozni kell.

– Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert karácsonykor zárva tart az étterem: míg más vendéglátóegységek az ünnepek alatt is nyitva vannak, Mészáros Zoltán tulajdonos családpárti, így a dolgozók az ünnepet a szeretteikkel tölthetik. Szilveszterkor és 1-jén azonban nyitva tartunk – mondta kérdésünkre Szőke Bettina, az Oliva étterem felszolgálója.

– Négy és fél éve dolgozom az étteremben, a tavalyi szilvesztert leszámítva minden alkalommal dolgoztam, de ez nem okozott gondot, mert megvagyok a szilveszteri szórakozás nélkül is. A szilvesztereste a közvélekedéssel ellentétben az étteremben nyugodt: éjféltájban a vendégek többsége elmegy megnézni a tűzijátékot, vagy szórakozóhelyen folytatja az estét. Az utolsó vendég távozása után bezárunk, így aki dolgozik, az is éjfél után nem sokkal már a családjával, barátaival koccinthat – magyarázta a felszolgáló.

Az étterem felszolgálói között jó az együttműködés, így a beosztást egyeztetik egymással. Szilveszter éjjel négyen dolgoznak idén, aki hamarabb végez, annak az elseje is munkával telik, aki pedig zárásig marad, az szabadnapos lesz újév napján, tette hozzá Szőke Bettina.

Gotthard Ádámot minden veszprémi jól ismeri, hiszen együtt izgultunk érte A Dal 2019 versenyben. Gotthy énekes, dalszerző szerint a zenészek nem munkaként élik meg, ha szilveszterkor fellépnek. – Ha valaki zenével foglalkozik, akár professzionális vagy hobbiszinten, akkor szereti azt csinálni. Ha elvállalok egy szilveszteri fellépést, azt én inkább szórakozásként élem meg – tette hozzá.

Az énekes elmondta, ha lehet választani, ünnepnapokon inkább veszprémi fellépéseket vállal, de korábban egy alföldi településen lépett fel szilveszterkor, és ott is jól érezte magát. – Persze igyekszem közel maradni az otthonomhoz ilyenkor, de ha távolabbra kell utaznom, azt is elvállalom, jó élményeket gyűjthetek úgy is, hogy nem ismerek senkit az adott településen – mondta. Gotthy szerint egy egészséges drukk minden előadóban van, és fontosak az előkészületek is, de ez az ünnepi hangulatot nem rontja el.

– Az idősebb generáció már szívesebben marad otthon ilyenkor, és nem feltétlenül vállal fellépést. A fiatal zenészeknek ez kevésbé megterhelő, sőt, talán még örülnek is neki, hogy együtt bulizhatnak a közönségükkel szilveszterkor – mesélte Gotthy. Elmondta, a fellépések után szívesen marad az emberekkel, hiszen nemcsak művészként, de emberként is szereti és tiszteli a közönségét.

A kollégák 90 százalékával együtt Goreczki Miklós taxisofőr is dolgozik szilveszter­ este. A munka szempontjából ez az egyik legfontosabb nap a Bakony Taxi Szövetkezetnél. A központba beérkező fuvarlehívások száma jelentősen megnő, ezért komoly munkát igényel az év utolsó napja mind a diszpécserhölgyektől, mind a taxisoktól, akik megpróbálnak úgy kint maradni, hogy minden feladatot elláthassanak.

– Muszáj helytállnunk, mert a megnövekedett igényeket ki kell szolgálnunk, és jó dolog, hogy részesei lehetünk az emberek vidámságának. Az utasok hangulatával egyébként semmi gond nincs, ők mennek mulatni, jól érzik magukat. Ez az éjszaka arról szól, hogy megünnepeljük, hogy lezárunk egy évet. Ezen az estén kicsit elengedheti magát mindenki. Az elmúlt években kevesebb a „nehéz” ember, és mindenki az ünneplésre összpontosít, nem arra, hogy mi- nél több alkoholt fogyasszon

– mesélte Goreczki Miklós, aki elárulta azt is, hogy az utóbbi években pozitívan változott az utazóközönség morálja.

Kiderült az is, hogy éjfélkor a helyi taxisok nagy része hazaugrik egy alkoholmentes, pezsgős koccintásra, és a Himnuszt a családdal együtt hallgatják meg. Ebben a rövid időszakban a vidéki kollégák tartják a frontot a városban. A szilveszterkor dolgozók többsége reggel hat-hét óráig kint marad, majd a nappalos kollégák részéről érkezik a váltás, de ők már jóval kisebb létszámmal is el tudják látni a feladatot az új év első napján.