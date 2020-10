Szinte befejezték a szüretet Felsőörsön

A szüretet szinte befejezték, már csak a vörösbornak való kékszőlő leszedése van hátra a felsőörsi Gelléri pincészetnél, ahol a hétvégén a maradék olaszrizlinget keleti diplomaták szedték.

– A várakozáshoz képest sokkal gyengébb lett a termés, az aszály a mennyiségen is meglátszik. Nálunk a cukorfokok sem kiemelkedőek, jó közepes, átlagos cukrokkal szüreteltünk. Huszonöt hektárnyi szőlőt művelünk, ebből kilenc hektár a termő ültetvény. A bor eladása mindig a legnagyobb kérdés, az elmúlt években lédig adtuk el, megalázóan alacsony áron. Célunk a palackos értékesítés, folyamatosan próbálkozunk új kapcsolatokat építeni, és minden lehetőséget kiaknázni. Már a múlt évben is szerveztünk „diplomata szüretet” de kevés az alkalmas hely, hiszen az ültetvényeinken mi is géppel szüretelünk. Van egy barátunk Kirnev Zahar, az ő szervezésében már sok keleti országból voltak nálunk vendégek. Ígéretek vannak, konkrét rendelés még nincs.

Olyan viszont már volt, hogy nem tudtuk bevállalni, mert túl sok lett volna.

Ezért is jó lenne valakikkel összefogni, mert egy nagyobb rendelést egyedül nem lehet kielégíteni-mondta el Antal Gyula a felsőörsi Gelléri Pincészet vezetője.

– Oroszország a saját fogyasztásának csak 40 százalékát termeli meg, 60 százalékát importálja, ami körülbelül 14 millió hektoliter. Ennek felét palackozott borként vásárolja, a másik felét lédig-folyó borban veszi meg. A 7 millió hektoliter az 10 millió palack, ebből a magyar részesedés jelenleg némi tokaji, kékfrankos és szürkebarát révén 1 ezrelék. A fehér pezsgő alapanyag 70 százalékát folyóborként importálják, ennek kielégítésére a teljes magyar termelés is kevés lenne. De vannak kelet felé más államok is: Fehér- Oroszország, Kirgízia, Kazahsztán, Üzbegisztán, a Balti-államok. Ezekben szinte nincs is bortermelés, nettó importőrök. Véleményem szerint

több lábon kéne állni, vannak olyan borvidékek, borászatok, akik nem tudnak mindent palackban eladni,

és áll a pincében a lédig bor, amit lehetne ebben a formában értékesíteni. Itt a Balaton-felvidéken csak kistermelők vannak, és a bor nagy részét a saját turizmusban értékesítik. Bár a járvány miatt itt is változott a piac és sok helyen gond az értékesítés, de a diplomatáknak itt a prémium borokat mutatjuk meg – mondta el Kirnev Zahar a soltvadkerti Schiszler borászat Kereskedelmi Igazgatója.

– Legjobb lenne, ha itthon tudnánk eladni, amit megtermelünk, de Magyarországon van 35- 40 felkapott borászat, a többivel meg nem foglalkozik senki. Nem lehet piachoz jutni, kimaradunk a lehetőségekből. A borszőlőt jelenleg 80 forintos kilónkénti áron veszik, miközben a piacon egy kiló alma 3-400 forint. Ez az év különösen nehéz, egy kicsit mindenkinek elment az életkedve, mert a járvány végképp megnehezítette az életet. A gyerekeim szinte mind felnőttek már, de nem látnak fantáziát a gazdálkodásban. Nagyon tőkeigényes a szőlő- és borágazat, és nagyon lassú a megtérülés.

A mi szerencsénk ebben a helyzetben, hogy van egy borteraszunk, ahol 100 főt le tudunk ültetni. Nyáron a vendégéjszakák száma és a vendéglátás egy kicsit jobb volt az átlagosnál, és a szeptemberben is jól sikerült – fejezte be Antal Gyula.