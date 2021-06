Szinte mindent helyben termelnek a nyárádi gazdaságban

Évről évre szépen fejlődik a nyárádi gazdaság, a növénytermesztés és az állattenyésztés révén friss, helyi termékekkel látják el a település lakóit.

Pajak Károly, Nyárád polgármestere elmondta, saját forrásból vásároltak egy telket, ahol fóliasátrakat állítottak fel, emellett a telken álló régi, romos épület helyén vidékfejlesztési pályázat révén kisbolt és piac működtetésére alkalmas létesítményt alakítanak ki. Hamarosan elkészül az épület, mely tartalmaz boltrészt, klimatizált raktárakat, feldolgozóhelyiséget, vizesblokkot, mozgáskorlátozott-bejáratot, illetve egy olyan teret, ahol bizonyos időközönként piac is működik majd. Az élelmiszerbolt mindennap nyitva lesz, itt árusítják majd a saját termé­keiket.

A polgármester rámutatott, a bolt mögött alig néhány méterre találhatók a fóliasátrak, egy 200 és egy 400 méteres, illetve egy kisebb sátor is rendelkezésre áll. Emellett a telken szabadföldben is termesztenek zöldségeket, gyümölcsöket. – A boltban nem halmozunk majd fel hatalmas árukészletet a helyi termesztésű zöldségekből, gyümölcsökből, hanem reggel leszedünk egy bizonyos mennyiséget, és ahogy fogy, úgy pótoljuk, hogy mindenki a lehető legfrissebbet kapja – hangsúlyozta Pajak Károly. Megjegyezte, a bolt révén közvetlenül a termőterületről tudnak majd árusítani.

A faluvezető kitért rá: a közelmúltban kormányrendelet született arról, hogy 2022. január 1-jétől a közétkeztetésben az alapanyagok legalább 60 százalékát rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve helyi élelmiszerekből kell biztosítani, 2023. január 1-jétől pedig ez a szám már minimum 80 százalékra változik. Mint mondta, Nyárádon már az utóbbi feltételek is adottak.

Pajak Károly kiemelte, nem használnak vegyszereket, csak biogazdálkodásban használható szereket alkalmaznak, hiszen a településen gyermek- és szociális étkeztetés is működik.

– Szinte mindent helyben termelünk meg, amire a konyhának szüksége van, a vetésterületet is a felhasználáshoz igazítjuk, és csupán a felesleget értékesítjük. Elsősorban a helyieket kell ellátnunk, a falu lakosainak jelentős része a nyárádi gazdaságból vásárol, hiszen tudják, hogy ezek a termékek jó minőségűek és vegyszermentesek – tette hozzá Pajak Károly. Megtudtuk tőle, az idei első eprek nagy sikert arattak a nyárádi óvodások körben, emellett a fóliasátorban neveltek még salátát, vajretket, piros retket és zöldhagymát. Utóbbiak helyét fokozatosan átveszi a paradicsom, a paprika, a kígyóuborka. Szabadtéren sárgarépát, fehérrépát, karalábét is vetettek. Emellett van még több kertjük is a településen, ahol sütőtök, főzőtök, borsó, bab, vöröshagyma, fokhagyma, cékla terem. Utóbbit savanyítják is. A burgonyának közel két hektár áll rendelkezésre, és még a tavalyiból is maradt annak ellenére, hogy sokat értékesítettek. Kipróbáltak egy új fajtát, a balatoni sárgát, amely nagyon kedvelt volt a pápai piacon.

– Több mint 300 gyümölcsfánk van, de a fagy gondokat okozott. Szépen termett volna idén már a sárgabarack, viszont úgy néz ki, nem sok maradt belőle. Alma és meggy talán marad valamennyi, bár az utóbbi esetén a monília jött elő a sok eső és a párás idő miatt. Vannak még cseresznye- és körtefáink is. Őszibarack sajnos szintén nem lesz idén, de nincs mit tenni, hiszen csak azt nem éri kár, aki nem foglalkozik semmivel – jegyezte meg Nyárád polgármestere.

Hozzáfűzte, az állatállományuk ugyancsak szépen bővül. Idén eddig több mint húsz kisborjú született. A szálastakarmányt a gazdaság dolgozói kaszálják, bálázzák, hordják be, és most már több helyre ültettek lucernát is. Emellett több mint 400 szabadtartású tojótyúk áll rendelkezésre. A közelmúltban hét kisbárány is született, a birkák elsősorban fűnyírási feladatokat látnak el. Mindezen túl jelenleg 1700 húshibrid csirkével rendelkeznek, és idén már értékesítettek is egy kétezres turnust. – Idén újdonságként sertést is hizlalunk, első körben 40-et. Ezzel egyrészt a konyha ellátását szeretnénk bővíteni, továbbá, ha lesz rá lehetőség, szeretnénk vágópontra is pályázni – tekintett előre Pajak Károly.