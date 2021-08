Szinte telt ház van a balatoni kempingekben

Nőtt a belföldi vendégek aránya a Balatontourist kempingjeiben.

2019-ben csak a vendégéjszakák 40 százalékát töltötték hazai vendégek a Balaton-parti kempingekben, ezzel szemben napjainkban a vendégéjszakák 80 százaléka köthető magyar vendégekhez. Az utazási korlátozások miatt június végéig szinte nem is voltak külföldi vendégek, de most szinte telt ház van fedett szálláshelyekből augusztus 20-áig a kempingekben.

Az ünnepi, hosszú hétvége előtt Vadászné Székely Orsolyát, a Balatontourist Camping Kft. marketingmenedzserét kérdeztük arról, hogy hogyan alakult eddig a szezon a Veszprém megyei kempingjeikben. Mint mondta, idén is nagy az érdeklődés a szálláshelyeik iránt.

– A vendégforgalom június közepétől, az iskolai nyári szünet elejétől kezdett el igazán élénkülni, de július elején, a korlátozó intézkedések feloldása hozta meg a nagyobb fellendülést. A Szép-kártya adózására és felhasználására vonatkozó változások is jó hatást gyakoroltak a belföldi utazási kedvre, ez nálunk is érzékelhető, mivel minden kempingünkben elfogadjuk mindhárom bank által kibocsátott kártyát előlegfizetésre a weboldalunkon keresztül, valamint fizetőeszközként a recepciókon is. Egyre több a belföldi vendégünk, nem csak arányukban, hanem abszolút számban is jelentős emelkedést tapasztalunk. Emelkedik azoknak a vendégeknek a száma is, akik életük első lakóautós, lakókocsis vagy sátrazós nyaralására érkeztek. Velük együtt nőtt azoknak is a száma, akik üdülőházainkban, mobilházainkban töltik éves, nagy szabadságukat – mondta el Vadászné Székely Orsolya.

Kiderült az is, hogy a legtöbb külföldi vendég továbbra is Németországból érkezik, őket a Csehországból, Dániából, Lengyelországból és Hollandiából érkezők követik a sorban, de még korai lenne sorrendet felállítani, hiszen az egyes országokból érkezők száma nagyban függ az adott ország járványügyi helyzetének alakulásától.

– A hangulat kiváló a kempingjeinkben, mindenki élvezi a nyaralást, egyáltalán nem érzékelhető semmilyen aggodalom a vendégeink részéről. A kempingezés a legbiztonságosabb üdülési forma a nagy terület, az önálló, egymástól jól szeparált szállástípusok és a szabadtéri jelleg miatt – fogalmazott a turisztikai szakember. Hozzátette, hogy a kempingekben már szinte telt ház van fedett szálláshelyekből augusztus 20-áig, és parcellák tekintetében is korlátozottak a szabad kapacitásaik.

– Pozitívak a várakozásaink, jó augusztusra számítunk. A nemzeti ünnep után is számos balatoni program várható, valamint a kirándulási és gasztronómiai lehetőségek miatt bízunk abban, hogy sokan meglátogatják még a Balatont az utószezonban is. Horgászás, kerékpározás szempontjából is kiváló ez az időszak. Kempingjeink még nyitva vannak szeptember végéig, Balaton- akaliban október közepéig – jegyezte meg Vadászné Székely Orsolya. Megtudtuk: vendégeik nagyon szeretik az új mobilházakat Füreden, illetve, hogy a szórakoztató és szabadidős programokban gazdag Kempingnapoknak és a korosztályos animációnak nagy sikere van idén is.