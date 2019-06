Szőlőből is lehet bort készíteni – vallja Gyukli Krisztián

Miért ne működne itthon is az, ami egészséges és Nyugat-Európában népszerű a piacon? Elhatároztam, hazajövök és pincészetünknél megvalósítom a vegyszertől, állati eredetű anyagoktól mentes szőlőművelést, bortermelést – kezdi Gyukli Krisztián balatonfüredi borász, a Rizling Generáció alapítója, elnöke, aki Magyarországon egyedüliként alkalmaz bio- és vegán módszereket.

– Beleszerettem a németországi Freiburg szőlészeti-borászati kutatóintézetének módszereibe, ahol tíz éven át dolgoztam és a szakma csínját-bínját megtanultam. Évekkel ezelőtt elhatároztam, én leszek az első fecske, hazahozom a hozzáállást, ami Nyugat-Európában kitűnően működik – mutat körbe a hibátlan füredi ültetvényen Gyukli Krisztián.

A fiatalember így folytatja: azt a nagy tudást, technológiákat, amit megszerzett, alkalmazta az édesapja által 40 éve alapított családi pincészetben. A borász hazaérkezése után több olyan dologba vágott bele, ami a környéken újdonságnak számít. Így például olyan különleges magkeverékeket alkalmazott ültetvényeiken, amiket mások még nem, és olyan talajápolási technikákkal foglalkozott, amiket akkor, tíz éve még megmosolyogtak.

Aztán 2006 környékén elkezdte a gyöngyöző bor készítését, ami kuriózumnak számított, mert a kedvelt ital a pezsgő volt, amikor szénsavas italt kínáltak. A szakember 2010-ben telepítette az első olyan nemesített szőlőfajtát Magyarországon, ami védett volt a különféle gombák ellen, nem igényelt vegyszeres növényvédelmet, védekezett a betegségek ellen. Édesapjától is azt tanulta, a vegyszeres kezelés sem a szőlőnek, sem a talajnak, sem a többi növénynek nem tesz jót, és egyetlen populációnak sem. A borban, mustban feldúsuló kemikáliák az ember egészségére nézve sem előnyösek, ugyanis a legtöbb vegyszer a mezőgazdaságban a szőlőbe kerül.

Krisztián megszállottan próbált a természettel tökéletes összhangba kerülni, két éve már az összes ültetvényük biológiai művelésű, és a még nem rezisztens fajtákat is ökológiai készítményekkel óvják, így készítik a bioborokat. Idén újdonság, hogy a bio védjegy mellé a 2018-as összes bora megkapta az európai vegetáriánus védjegyet, aminél a vizsgálatot egy Somogy megyei alapítvány végzi, majd adja a minősítést. Ezt a módszert is Németországban ismerte meg, ahol a kereskedelemben nagyon népszerűek a bio- és vegán borok, ami a zöldségre, gyümölcsre is jellemző. A vegán módszer szerint a must, bor nem szennyeződhet a tisztítást szolgáló állati termékkel, mint például a különböző halhólyag és tej, tojás alapú készítményekkel, állati porcokból, csontokból kinyert zselatinnal, ahogy a Gyukli-pincészetnél történik, és ez érvényes szőlőmag termékeikre is.

– Mi semmit nem használunk, mert a talaj egészséges, nincs agyonműtrágyázva, szántva, hagyom, hogy a talaj természetesen éljen. Ha beleások a földbe, számtalan földigilisztát, apró bogarakat látok, amik termelik a humuszt. Így élő talajban él a szőlő gyökérzete, ezzel tápanyagokat tud felvenni, nem kell külső műtrágyát, nitrogént, foszfort bevinni – avat be módszerébe.

Hozzáfűzi, azokkal a magkeverékekkel, amiket az ültetvényeken alkalmaznak, például a pillangósvirágúakkal, facéliákkal olyan populációk jönnek létre, amik a légköri nitrogént megkötik, a földbe juttatják, így saját gumóján keresztül szerves nitrogént tud felvenni a szőlő. Végül is növény és szőlő szimbiózisban él egy dinamikus talajban. A szőlő rengeteg tápanyagot fel tud venni, és így a must tele lesz savakkal, cukrokkal, tápanyaggal, vitaminnal, és abból olyan bor készül, amihez nem kellenek külső mellékanyagok, szőlőből is lehet bort készíteni. Korábban a szőlőket annyira műtrágyázták, szántották, hogy később meddő lett a talaj, húsz év múlva ki kellett vágni az ültetvényt, mert beteg lett a növény.

A borász megjegyzi, ők öt hektáron művelik a szőlőt, nagyobb területeken nehéz mindezt megvalósítani, másfelől többen nem elkötelezettek a bio- és vegán bortermelésben, ugyanis a hazai rezisztens fajták nemesítése is nagy múltra tekint vissza, csemege és borszőlőfajtáknál egyaránt. Gyukli Krisztián szerint a magyar borok több mint fele vegán, csak nem minősítik azokat a gazdák, mert nincs komoly piaci igény arra, hogy ez a címkéken megjelenjen.

– Ennek ellenére néhány év múlva elterjednek a vegán borok Magyarországon – véli a borász, aki arra is büszke, hogy egyedüliként a régióban, az említett módszerekkel brandyt is készít, finom, illatos borokból, muskotályból, speciális fahordóban érlelve. Az ital közel négy év alatt lesz karakteres, vajas, fajéhas, bourbon vaníliás, diós illattal. Az ünnepek pillanatát erősíti csokoládéval, szivarral, desszerttel.

Idei terveiről úgy mondja, a solaris, a Füred gyöngye, a hibernál rezisztens fajták mellé nemrég telepítették a muscarist, ami az illatos, parfümös borok alapja lesz. Álma, hogy az olaszrizling és az illatos muscaris házasításával egy szép, jó savtartalmú, finom, illatos, gyöngyöző bort készítsen.

A borász elkötelezettségét jelzi, hogy a Rizling Generációban aktív és hatékony embereket vár, aki tenni akarnak Balatonfüredért, a borrégióért, a Nivegy-völgyért, az egészséges ültetvényekért, a szőlő visszatelepítéséért, hogy a dűlőknél legyenek többnyelvű táblák, járható utak.

– Cél az, hogy a vendégek belássák, ez egy olyan régió, ahol nemcsak strandolni meg lángost enni érdemes, hanem kitűnő borokat is lehet kóstolni. Ezen a földön évszázadok óta a szőlőből éltek az emberek – vall szenvedélyéről Gyukli Krisztián.