Szórakozzon a rendezvénysátor alatt

Szervez egy partit, programmal rendelkezik, és mégis hiányzik az alapvető dolog, ami a minőségi tetőfedés? Tanácsot adunk Önnek arra, hogy mire kell összpontosítania vásárláskor.

Rendezvénysátor – mire kell odafigyelni a vásárlásnál

Úgy döntött, hogy látványos partit szervez, nem mindeggy, hogy milyen sátrat vásárol. Számos alapvető szempont alpján kell kiválasztani a megfelelő party sátrat. Először is tudnia kell, milyen nagy rendezvényt szervez. Egy családi ünnepségre elegendő egy nagy rendezvénysátor pl 3x6m-es. A 4x8m-es sátor olyan rendezvényre alkalmas, ahol több ember vesz részt. A rendezvény elkészítése sok időt vesz igénybe. Az olló szerkezetű sátor megkönnyíti munkáját, egyszerűen és gyorsan felépíti a sátrat.

A party sátrat használhatja csak tetőponyvával vagy lezárhatja oldalfalak segítségével. A ponyvák poliészter anyagból készültek melyek vízhatlanok. A tetőponyvát még a szerkezet teljes széthúzása előtt kell a szerkezetre illeszteni, majd széthúzhatja a sátrat a teljes nagyságára. A tető magasságát több magassági fokra állíthatja be. A ponyvák nyolc színben kaphatók a szövet szilárdsága kiváló. A választás önön múlik, a használat gyakoriságától. A sátrak használhatók télen, nyáron bármilyen időszakban.

A sátrakra nyomtatást is készítünk. Egyéni nyomtatással rendelkező party sátrat is gyárthatunk. A sátor ponyváit teljes felületen tudjuk megnyomtatni az ön grafikájával. Party rendezőknek ez kiváló reklámot biztosít. Különböző gastro sátorként is használhatók a party sátrak fesztiválokon, ünnepségeken stb.

A sátor jó rögzítése fontos. Minden sátorhoz ingyen kap cöveket a rögzítésre, ez a füves területen történő rögzítésre szolgál. Abban az esetben, ha betonterületen szeretné felállítani a sátrat, használjon nehezékzsákokat, amelyek homokkal vagy sóderrel tölthetők.