Találj munkát a veol.hu-val

Ezúttal is több állásajánlat közül válogathatnak olvasóink.

Hiába ért véget a nyári szezon, a vendéglátásba még mindig keresnek embereket. Balatonfüreden és Öskün szakácsok, Veszprémben pultosok jelentkezését várják. A takarítókra is nagy kereslet van, iskolákba és szállodákba is van felvétel Balatonfüreden.

A kereskedelemben elhelyezkedni akaróknak is több lehetőségük van, benzinkútra és húsüzletbe is beadhatják a jelentkezési lapukat. Az előbbre több helyen, Veszprémben, Herenden és Székesfehérváron is szükség van. De keresnek még varrónőket, óvodapedagógusokat és minőségellenőröket is.

Az állásokról ide kattintva tájékozódhat>>>

