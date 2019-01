Targoncást és sofőrt állandóan keres a márkói családi vállalkozás

Az 1991-ben hét autóval és kilenc fővel alapított márkói családi vállalkozás ma már a megye egyik legtöbb fuvarfeladatot végrehajtó nemzetközi szállítási és logisztikai vállalata.

A 100 fős cég dolgozóinak 60 százaléka már több mint tíz éve dolgozik itt. A vállalkozás idén egy 6800 négyzetméteres logisztikai bázissal bővül tovább.

A Reál–M Kft. évről évre, lépésről lépésre haladt előre a fejlődés útján. Ma már 80 autóval szállítják a veszprémi multinacionális cégeknél készülő autóipari alkatrészeket szerte Európába. Főleg a nagy németországi autógyárakba, – mint a Mercedes, BMW vagy a Volkswagen – viszik a megyeszékhelyről az árut, de szállítanak Angliába is, például a Jaguarnak vagy a Caterpillarnak, ezenkívül Csehországba a Skodának, és Romániába a Daciának is. A vállalkozás már 2007-ben elkezdett raktárakat építeni, hogy a megbízók raktározási igényeit ki tudják elégíteni.

– Mivel Veszprémet körbezárja az útgyűrű, ezért a gyártó cégek úgy tudnak fejleszteni, ha a raktárkészletüket kihelyezik külső szolgáltatókhoz, és a gyár területén belül található raktáraikba gyártósorokat telepítenek – mondja Ernyei Péter, a Reál-M Kft. műszaki vezetője. Éppen ezért a családi vállalkozást 2010-ben egy 3700 négyzetméteres, majd később egy 2800 négyzetméteres raktárral bővítették, és most egy 6800 négyzetméteres logisztikai bázis épül. A raktárakat 40-50 százalékban pályázati forrásból, illetve saját pénzből és hitelből építették. A legújabb, munkaerő-megtartó és fejlődést szolgáló beruházásuk két ütemben valósul meg, a márkói focipálya szomszédságában. Ennek köszönhetően a dolgozói létszám további négy-négy fővel bővül majd a két ütem során. Az új bázison, amelynek első üteme 2019. május elejére készül el, elsősorban raktári személyzetre és targoncakezelőkre lesz szükség. Szakképzett, jó munkaerőt nehéz találni, ezért igyekeznek kinevelni őket. Manapság jó sofőrökből is hiány van, ezért a vállalkozásnál a bérfejlesztésen kívül képzési és béren kívüli juttatásokkal motiválják dolgozóikat. A nehéz teherautók osztályában már az ausztriai bérek közel 65-70 százalékát fizetik a sofőröknek. Ennek ellenére folyamatosan keresik a gépkocsivezetőket, akikből jelenleg is szükség lenne tízre. Megoldásként a cégnél kisebb teherautókon dolgozók közül próbálnak átképezni néhány sofőrt, hogy átülhessenek egy-egy nagyobb szerelvényre.