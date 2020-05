Tihany újra kinyitja kapuit

A május 4-től életbe lépő kormányzati szabályozás értelmében Tihanyban újra fogadnak vendégeket.

A nyitás azonban csak fokozatosan, a járványügyi helyzet által megengedett módon és mértékben történhet meg. Ez azt jelenti, hogy a településen élők és a vendégek érdekében továbbra is fenntartanak bizonyos korlátozásokat, és kérik a látogatókat, hogy tartsák be a védekezés szabályait.

A településen ezután csak a kijelölt, központi parkolókban lehet parkolni, a helyi lakosok védelmének érdekében az alsóbb rendű utcákban a megállás és a parkolás továbbra is tilos marad. A vendéglátóhelyek csak szabadtéri teraszaikat, kerthelyiségeiket nyithatják meg, de itt is kötelező a védőtávolság betartása. Az éttermekben, cukrászdákban, presszókban a vendégek számára kézfertőtlenítő szereket helyeznek ki, a felszolgálók számára pedig kötelező a maszk viselése. Az üzletekben az eladóknak és a vásárlóknak is maszkot kell hordaniuk. A strandok kinyitnak, de mindenkit arra kérnek, hogy az előírt, másfél-kétméteres távolságot tartsák be!

A természetjáróknak azt ajánlják, hogy a település külső parkolóiban tegyék le a gépjárműveiket; ezekről a helyekről a félsziget legszebb pontjai gyalog elérhetőek.

A mostani könnyítésekkel a turisták mozgási lehetősége nő, de a helyi lakosok biztonsága és nyugalma érdekében kérik, hogy csak egyénileg jöjjenek Tihanyba, és tartsák be az óvintézkedéseket! A járvány megmutatta, hogy milyen sérülékeny az egészségünk és, hogy a tömegturizmusnak milyen veszélyei vannak. Tihany biztonságos hely; itt egyetlen koronavírusos megbetegedést sem regisztráltak. Szeretnék, ha ez továbbra is így lenne. Visszavárják vendégeinket, de a korlátozásokat csak a járvány lezárulása után oldják fel teljes mértékben.