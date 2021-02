Több bért szeretnének a kereskedelmi dolgozók

Már tavaly elkezdte az idei évre vonatkozó bértárgyalásokat a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete az áruházláncokkal. Több helyen meg is egyeztek, és öt százalék fölötti fizetésemelést értek el.

– Számos helyen még tartanak a tárgyalások az idei béremelésekről. Legalább öt százalék feletti fizetésnövekedést szeretnénk mindenhol elérni. Azt is eredménynek tartjuk, hogy azokban a kereskedelmi egységekben, ahol jelen van érdekképviseletünk, nem szüntették meg a béren kívüli juttatásokat. Több helyen sikerült elérni, hogy ha a munkavállalók az alkalmazóik üzleteiben vásárolnak, minden fizetés alkalmával tízszázalékos kedvezményt kapnak a kasszánál – kezdte a tájékoztatást Mürkl Mónika, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének Veszprém megyei képviselet-vezetője.

Arról is beszélt Mürkl Mónika, hogy igaz, az elmúlt években tíz százalék körüli béremeléseket is kiharcoltak, de korábban nagyon alacsonyak voltak a fizetések az ágazatban. S ugyan tavaly az év első felében növekedett a kereskedelmi forgalom, a boltok bevétele a második fél évben már nem, mert az árak emelkedtek. Az üzletág tehát összességében nem ért el nagy növekedést annak ellenére, hogy az eladók és kollégáik feladatai megszaporodtak. A karácsony előtti bevásárlási láz és a koronavírus miatti védekezés is pluszterhet jelent nekik. Munkaadóik biztosítják nekik a védőeszközöket, és van, ahol pluszpénzzel is elismerték fáradozásaikat, kitartásukat. S azoknál a kereskedelmi cégeknél, ahol jobbak az eredmények, a bevételek, ott a dolgozóknak is jobb fizetést, nagyobb emelést igyekszik elérni a szakszervezet az alkuk során. Ezeken a helyeken nem elégszik meg szerényebb bérváltozással.

Az érdekvédő elmondta, hogy a multicégeknél könnyebb jobb bérekről tárgyalni, a magyar tulajdonú láncoknál nehezebb a helyzetük.

Azonban az leszögezhető, hogy az ágazatra már nem az a jellemző, hogy az emberek többsége minimálbért vagy garantált bérminimumot kap, ahhoz közeli összeget vihet haza. Egy új belépőnek is jellemzően a jelenleg bruttó 219 ezer forintos bérminimumnál jobb a fizetése a kereskedelemben, és ha letelik a három hónapos próbaideje, akkor többnyire még nyolc-tíz ezer forinttal növekszik a jövedelme. S ehhez jön még hozzá több cégnél a 13. havi bér és a juttatások.

Mindez Veszprém megyében mintegy ötezer embert érint, ennyien dolgoznak a kereskedelemben.