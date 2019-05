Több kiváló bor is megmérettette magát Csopakon

A településen 1994 óta rendeznek borversenyt. Idén, a huszonhatodik rendezvényre harmincegy bort neveztek be a gazdák és a pincészetek.

– A szakmai bírálóbizottság tagja Gyukli Krisztián, Barabás Barnabás és Bácsi Zita volt – tudtuk meg Tóth Gyula helyi bortermelőtől, aki a kezdetektől szervezi a borversenyt.

A Petrányi Pincészetben megrendezett eseményen a szakmai zsűri 9 arany, 15 ezüst és 7 bronz minősítést osztott ki. Mint mindig, most is az olaszrizling volt többségben. A nevezett borfajták között megtalálható volt még a rajnai rizling, a rizlingszilváni, a tramini, az ottonel muskotály, a chardonnay, a rozé, egy habzó­bor és három vörösbor is.

A csopaki olaszrizling oltalom alatt álló, eredetmegjelölésű borként szerepel, ennek is betudható, hogy a harmincegy borból tizennyolc volt az olaszrizling. A szakmai zsűri jónak minősítette a borokat, a tavalyi évhez képest több minőségi nedűt kóstoltak. A mostani borversenyen több esetben 13–14 fokos, magas alkoholtartalmú borokat is ízleltek. Többségük jól kezelt volt, színre, tisztaságra egyaránt.

Az előző évekhez képest magas mustfokkal és alacsony savtartalommal rendelkeztek már a szőlők, így két-három héttel korábban tartották a szüretet. A társadalmi zsűri nehéz helyzetben volt, hiszen hármas holtverseny alakult ki. Végül arra az elhatározásra jutottak, hogy a különdíjakat három kategóriában: a fehér, a vörös és a hordóban érlelt borok között osztják ki.

A díjakat július 5-én a Pannon pálinkanapok keretén belül adják át a strand előtti parkoló nagyszínpadán.