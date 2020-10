Több mint százmillióból szépült meg a Nagybivalyos Horgásztó

Halőrház, faházak, tanösvény, játszótér és szabadidőpark is létesült a Nagybivalyos Horgásztónál. A turizmusfejlesztési projektet, amelyre Várpalota önkormányzatával együttműködve nyert el mintegy 108 millió forintot a Nagybivalyos Horgászegyesület, szerdán adták át ünnepélyes keretek között.

– Várpalota önkormányzata számára kiemelten fontos, hogy ennek a szép sportágnak a művelői nálunk is igényes környezetben, fejlődő szolgáltatásokat igénybe véve hódolhassanak a szenvedélyüknek – fogalmazott Campanari-Talabér Márta polgármester a Nagybivalyos Horgásztó projektavató ünnepségén, amelyet szerdán délután tartottak a Várpalota határában fekvő létesítményben.

A tegnapi átadáson köszöntötte a megjelenteket Kontrát Károly belügyminiszter-helyettes, a térség országgyűlési képviselője, Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, Nagy Sándor, a Nagybivalyos Horgászegyesület elnöke és Besenyei Péter műrepülő-világbajnok is, aki szabadidejében évtizedek óta szívesen hódol a horgászatnak.

Elhangzott, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból elnyert 107,7 millió forintos támogatás felhasználásával a cél az ország egyik legjelentősebb horgásztavának kialakítása volt, európai szemmel nézve is kiemelkedő infrastruktúrával és háttérlétesítményekkel.

A projekt keretében többek között tanösvényt, faházakat, madármegfigyelőt, stégeket, játszóteret és szabadtéri fitneszparkot, valamint egy bemutatótérként is funkcionáló halőrházat alakítottak ki, de a meglévő vizesblokkok korszerűsítése is megtörtént. A szerdai avatóünnepséget gyermek és felnőtt horgászverseny előzte meg a délelőtt folyamán. Közel 50 csapat vetélkedett, az indulók között ott volt Polgárdy Imre megyei közgyűlési elnök is, aki elismerően nyilatkozott a Várpalota mellett kialakított horgászparadicsomról.

A rendezvény résztvevőit stílusosan egy nagy bogrács ízletes halászlével várták a versenyt és az átadást követően a szervezők.