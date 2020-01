Tovább fejlődhet Zirc

Újabb pályázati támogatásokat nyert el Zirc. A részletekről Ottó Péter polgármester, és Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője sajtótájékoztatón számolt be.

Az önkormányzati étkeztetési fejlesztésre nyújtott be pályázatot a város, amelyet a Pénzügyminisztérium elfogadott, és 17,8 millió forint támogatást ítélt meg. Mindehhez az önkormányzat 3,2 millió forint saját forrást biztosít. Ezzel az általános iskolai konyha fejlesztésére nyílik lehetőség, nyilatkozta Kovács Zoltán.

Ottó Péter elmondta, hogy az óvodai és iskolai étkeztetést Zirc két konyhával látja el, a szakképző iskolaival és az általános iskolaival.

– Az idén kialakítunk egy hidegkonyhai helyiséget az óvodai, bölcsődei gyermekétkeztetéshez szükséges előkészítő feladatok ellátására. Felújítjuk a konyhai burkolatokat, valamint napelemes rendszert telepítünk. Korszerű konyhai gépeket, berendezéseket és eszközök szerzünk be – mondta a polgármester.

Kiderült konyhai eszközöket is beszereznek összesen 7,6 millió forint értékben.

Kovács Zoltán örömmel jelentett be azt is, hogy az Erőforrások Minisztériumának Kubinyi Ágoston Programja keretére is támogatási kérelmet nyújtottak be, és 18 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el Zirc.

– A város fontos intézménye a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház. Az épületek, kiállítások fejlesztése már egy évtizede tart. Az épületek külső fejlesztése, illetve folyamatos belső felújítás, állandó kiállítások kialakítása zajlott, rövidesen pedig az épület történetének legnagyobb jelentőségű fejlesztése következik a TOP pályázati forrás felhasználásával, erről már Ottó Péter polgármester beszélt. Jelenleg a kivitelezők kiválasztása tart. A projektben az új kiállítások informatikai hátterét (audiovizuális eszközök, számítógépek, szoftverek) a 21. század által elvárt színvonalon szeretnék majd megvalósítani.

Egy további múzeumi kiírásra is sikerrel pályáztak. A közel négymillió forintból az intézmény állományvédelmi feladatainak ellátásához klímatechnikai, légtisztító eszközöket, és a kiállítási tárgyak tárolására szolgáló bútorokat szerezhet be.