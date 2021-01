Traktort és mulcsozót nyert egy pályázaton Hosztót

A Magyar falu program keretében 30 lóerős traktort, mulcsozót és szállítóládát nyert a település, az eszközöket Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő adta át.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Major Lajos polgármester elmondta, a gépek beszerzési költsége négymillió forint volt. A gépekre nagy szükség volt, ugyanis az alig 70 lakosú községben 11 kilométer mezőgazdasági utat, belterületi aszfaltos utat, járdát kell rendszeresen karbantartani, illetve télen síkosságmentesítést végezni, nyáron pedig közel öthektárnyi területen füvet nyírni. Eddig a síkosságmentesítésre vállalkozóval kötöttek szerződést, ám ezentúl az önkormányzat saját dolgozói is el tudják végezni a feladatot. A polgármester a további tervekről szólva elmondta, hogy a temetőben folyamatban van a ravatalozó felújítása, fontos a tetőszerkezet cseréje, a víz bevezetése és vizesblokk építése. Szóba került az elkerülő út is, mivel a helyi mezőgazdasági vállalkozó – más lehetőség hiányában – a 30-40 tonnás gépeivel kénytelen a falu útjain közlekedni.

A polgármester szólt arról is, hogy két ingatlant fiatal, gyermekes családok vásároltak meg, egyikük két gyermekkel már be is költözött, a másik ingatlant jelenleg felújítják. Két egyetemista is él a községben, egyikük orvos-biológus, a másik képzőművészeti szakon folytat tanulmányokat. Örülnek, hogy ismét felfedezik a fiatalok a falusi életforma előnyeit.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő elmondta, a falusi csok fellendítette az ingatlanvásárlási kedvet, így a régóta üresen álló házak is újra benépesülnek. Ahhoz, hogy a fiatalok kistelepülésen éljenek és neveljék fel a gyermekeiket, fontos a helyben elérhető szolgáltatások minősége és a korszerű úthálózat is. Mint mondta, a Magyar falu programban 2019-ben 150 milliárd, 2020-ban 210 milliárd, 2021-ben 252 milliárd forint áll rendelkezésre. A választókörzetben az elmúlt két évben 2,4 milliárd forintot fordíthattak fejlesztésre, amelyből egymilliárdot a településeket összekötő alsóbbrendű utak javítására költöttek. Tervezik, hogy a Magyar falu programot a kóbor állatok ivartalanítási költségeinek fedezésére is kiterjesztik.