Új csarnokot épített a Modul-Stor Vámoson

Ünnepélyes keretek között felavatták az 1998-ban alapított családi vállalkozás, a Modul-Stor Hungary Kft. új csarnokát a településen.

A beruházás Ginop-os pályázat alapján valósult meg, amely és épület építését, illetve gépbeszerzést tartalmazott.

A kisteherautókhoz darukat, emelőhátfalakat és egyéb speciális emelőket tervező, gyártó és beszerelő, valamint szervízautókat kialakító Modul-Stor új épülete már korábban elkészült, de egy nagy volumenű tenderben kapott feladatok teljesítése miatt, csak most adódott lehetőség a csarnok ünnepélyes felavatására. A közel 100 millió forintos beruházás 30 százaléka vissza nem térítendő támogatás, 10 százaléka saját erő, míg a fennmaradó 60 százalék hosszú lejáratú banki kölcsön.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő az avatón elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja az ilyen családi vállalkozásokat, mint amilyen a Modul-Stor is, amely már több mint 20 éve jelen van a piacon. Ezek a vállalkozások adják a társadalom gerincét, rájuk lehet építeni. Sokat köszönhetünk nekik, hiszen ezeken a munkavállaló barát munkahelyeken hosszú ideig maradnak a dolgozók, és a kormánynak nem is lehet más a célja, mint hogy támogassa ezeket a közösségeket. Kiemelte azt is, hogy a térségünk jó irányt vett, mert egyre több az erős kkv. Ezek a kis-és középvállalkozások innovatívak, mernek fejleszteni, ami a jövő záloga lehet.

Az 1998-ban alapított Modul-Stor 2004 óta van jelen Nemesvámoson. Sövényházi Balázs polgármester kiemelte, hogy a szépen fejlődő családi vállalkozás egy bérelt ingatlanon kezdte a működését, és most megvalósították az álmukat azzal, hogy felépítették ezt a csarnokot. A tulajdonos Gőz Zsigmond ugyanazt az értékrendet vallja, mint a képviselőtestület és így lehet igazán jól együtt dolgozni, együtt fejlődni. A nemesvámosi vállalkozásnál most 12-en dolgoznak. Jelenleg is fut náluk egy „Gyakornoki program pályakezdők támogatására”, de szakember hiány miatt a pályázatnak csak a harmadát tudják igénybe venni.

A cégnél egyébként magas a mérce. Mivel egyedi tervek alapján készülő gépeket, berendezéseket gyártanak, ezért felkészült szakemberekre van szükségük.